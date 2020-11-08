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Dünya İran'dan Joe Biden'a çağrı
Dünya

İran'dan Joe Biden'a çağrı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'de seçimleri kazanan Demokrat Partili Joe Biden hükümetinin "geçmişteki hataları telafi etmesi" gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 16:09:00 - 2020-11-08 16:31:32
İran'dan Joe Biden'a çağrı

İran'ın başkent Tahran'da yapılan Ekonomi Koordinasyon Merkezi toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'deki seçimlerle ilgili açıklamada bulundu.

Ruhani, İran'ın uluslararası anlaşmalara bağlı kaldığını ve dünya ile yapıcı ilişkileri temel bir strateji olarak benimsediğini dile getirerek, yeni seçilen Biden hükümetine de "ABD'nin yeni hükümeti, geçmişteki hataları telafi etmek için ortaya çıkan fırsattan yararlanmalıdır. ABD uluslararası anlaşmalara bağlı kalma istikametine geri dönmelidir." çağrısında bulundu.

Ruhani, Donald Trump döneminde uygulanan yaptırımlarla ilgili olarak da "İran, ABD'nin ekonomik savaşına karşı direndi ve ABD'nin maksimum baskı siyasetinin yenilmeye mahkum olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

 

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