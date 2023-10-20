İran'dan İsrail'in kilise saldırısına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldığı saldırıyla Gazze'de işlediği savaş suçlarına bir yenisini daha eklediğini belirtti.

İsrail'in hastanelere, camilere ve kiliselere saldırılarının "hiçbir insani, ahlaki, dini ilke ve değere bağlı olmadığını gösterdiğini" ifade eden Kenani, şunları kaydetti:

"Bu korkunç suçları belgelemek, yetkili uluslararası mahkemelere sunmak ve Siyonist suçluları ve onların destekçilerini cezalandırmak uluslararası bir sorumluluktur."

İsrail'in dün Gazze'deki sivillerin sığındığı tarihi Rum Ortodoks Kilisesi'ne saldırısında 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.