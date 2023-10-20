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Dünya İran'dan İsrail'in kilise saldırısına tepki
Dünya

İran'dan İsrail'in kilise saldırısına tepki

Yeniakit Publisher
2023-10-20 19:34:00 -
İran'dan İsrail'in kilise saldırısına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ne saldırısını belgeleyerek ilgili kurumlara sunmanın "uluslararası sorumluluk" olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldığı saldırıyla Gazze'de işlediği savaş suçlarına bir yenisini daha eklediğini belirtti.

İsrail'in hastanelere, camilere ve kiliselere saldırılarının "hiçbir insani, ahlaki, dini ilke ve değere bağlı olmadığını gösterdiğini" ifade eden Kenani, şunları kaydetti:

"Bu korkunç suçları belgelemek, yetkili uluslararası mahkemelere sunmak ve Siyonist suçluları ve onların destekçilerini cezalandırmak uluslararası bir sorumluluktur."

İsrail'in dün Gazze'deki sivillerin sığındığı tarihi Rum Ortodoks Kilisesi'ne saldırısında 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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