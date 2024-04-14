İran’dan İsrail’e: Sizi vuracağız ama tam isabet olmayacak! Trump’ın o ifşaatı yeniden gündemde

7 Ekim’deki Aksa Tufanı operasyonu sürecinde dini lideri Ali Hamaney’in Hamas lideri İsmail Haniyye’ye “Sizin için savaşa girmeyeceğiz” demesiyle net tavır alan İran, aylardır Gazze’deki İsrail zulmüne karşı fiili hiçbir hamle yapmamakla eleştiriliyordu.

Tarihi boyunca hiçbir gayrimüslim ülkeyle savaşmadığı sıklıkla dillendirilen İran, son günlerde İsrail’le yaşanan gerilimin baş aktörü.

İran’ın Şam'daki konsolosluk binasına İsrail hava kuvvetleri tarafından 1 Nisan’da düzenlenen ve İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2’si general toplam 7 kişinin öldürüldüğü saldırı sonrası günler boyunca intikam mesajları paylaşan İranlı askerî yetkililer tam 13 gün aradan sonra dün gece İsrail’e kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzeleriyle saldırı başlattı.

İsrail cephesinin “Yüzde 99’unu engelledik” dediği hava taarruzunun kısa süre sonrasında İran İslam Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Bakıri, “Operasyon başarıyla tamamlandı. Biz bu operasyonun amacına ulaştığını düşünüyoruz ve operasyonu sürdürme gibi bir niyetimiz yok.” dedi.

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TRUMP İRAN-ABD ÇEKİŞMESİNİN ARKA PLANDAKİ GERÇEĞİNİ BÖYLE İFŞALADI

İki ülke arasında yükselen tansiyonun “suni gerilim” olduğu ve İsrail’in klasik “Düşman görünelim, sen Müslüman dost kazan” stratejisinin uygulamaya konulduğuna yönelik söylemleri artıran bu ifadeler, 5 ay önce eski ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ilgili itiraflarını hatırlattı.

Trump, başkan olduğu dönemde İran’ın ABD İHA’sını düşürdüğünü, kendilerinin de misilleme olarak İran’ı vurduğunu fakat daha sonra Tahran yönetiminden ilginç bir telefon aldıklarını anlatmıştı.

İran’ın İslam dünyasındaki itibarlarını kurtarmak için ABD üslerine saldıracağı bilgisini kendilerine verdiğini belirten Trump, füzelerin isabet etmeyeceğinin garantisini de aldıklarını aktarmıştı.

İRAN’DAN ABD’YE: SİZİ VURACAĞIZ AMA İSABET ETMEYECEK

Donald Trump, 7 Kasım 2023’te yaptığı açıklamada İran ile ilgili tarihe geçen şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu daha önce hiç anlatmadığım bir hikaye. İran bir İHA’mızı düşürdüğünde İHA 14 yaşındaydı. Pek değerli değildi. Yakınlarda 39 mühendis ve pilotun bulunduğu büyük bir motorlu uçak vardı. Generallere sordum, ‘Arkasındaki uçağı mı düşürdüler?’ ‘Hayır efendim, yapmadılar.’ dediler. ‘Bu ilginç.’ dedim. Ama İran’ı vurmamız gerekiyordu, o yüzden onları çok sert vurduk. Radarlarını ve farklı şeyleri devre dışı bıraktık ve eğer bize karşı gelirlerse onlara asla mümkün olduğunu düşünmedikleri şeyler yapacağımıza dair bir açıklama yaptım.

İranlılar bizi aradılar, ‘Başka çaremiz yok, itibarımızı kurtarmak için sizi vurmamız lazım. Belli bir askeri üsse 18 füze fırlatacağız ama endişelenmeyin, füzeler üsse ulaşamayacak.’ diyerek garanti verdiler. Söyledikleri gibi 18 füze atıyorlar, 5’i havada imha oluyor. Diğerleri üssün çevresine düşüyor...”