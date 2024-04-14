  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İran’dan İsrail’e: Sizi vuracağız ama tam isabet olmayacak! Trump’ın o ifşaatı yeniden gündemde
Gündem

İran’dan İsrail’e: Sizi vuracağız ama tam isabet olmayacak! Trump’ın o ifşaatı yeniden gündemde

Yeniakit Publisher
2024-04-14 12:29:00 -

İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim “danışıklı dövüş” yorumlarını beraberinde getirirken, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 5 ay önce İran hakkında sarf ettiği sözler tekrar gündem oldu.

7 Ekim’deki Aksa Tufanı operasyonu sürecinde dini lideri Ali Hamaney’in Hamas lideri İsmail Haniyye’ye “Sizin için savaşa girmeyeceğiz” demesiyle net tavır alan İran, aylardır Gazze’deki İsrail zulmüne karşı fiili hiçbir hamle yapmamakla eleştiriliyordu.

Tarihi boyunca hiçbir gayrimüslim ülkeyle savaşmadığı sıklıkla dillendirilen İran, son günlerde İsrail’le yaşanan gerilimin baş aktörü.

 

İran’ın Şam'daki konsolosluk binasına İsrail hava kuvvetleri tarafından 1 Nisan’da düzenlenen ve İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2’si general toplam 7 kişinin öldürüldüğü saldırı sonrası günler boyunca intikam mesajları paylaşan İranlı askerî yetkililer tam 13 gün aradan sonra dün gece İsrail’e kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzeleriyle saldırı başlattı.

İsrail cephesinin “Yüzde 99’unu engelledik” dediği hava taarruzunun kısa süre sonrasında İran İslam Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Bakıri, “Operasyon başarıyla tamamlandı. Biz bu operasyonun amacına ulaştığını düşünüyoruz ve operasyonu sürdürme gibi bir niyetimiz yok.” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TRUMP İRAN-ABD ÇEKİŞMESİNİN ARKA PLANDAKİ GERÇEĞİNİ BÖYLE İFŞALADI

İki ülke arasında yükselen tansiyonun “suni gerilim” olduğu ve İsrail’in klasik “Düşman görünelim, sen Müslüman dost kazan” stratejisinin uygulamaya konulduğuna yönelik söylemleri artıran bu ifadeler, 5 ay önce eski ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ilgili itiraflarını hatırlattı.

Trump, başkan olduğu dönemde İran’ın ABD İHA’sını düşürdüğünü, kendilerinin de misilleme olarak İran’ı vurduğunu fakat daha sonra Tahran yönetiminden ilginç bir telefon aldıklarını anlatmıştı.

İran’ın İslam dünyasındaki itibarlarını kurtarmak için ABD üslerine saldıracağı bilgisini kendilerine verdiğini belirten Trump, füzelerin isabet etmeyeceğinin garantisini de aldıklarını aktarmıştı.

İRAN’DAN ABD’YE: SİZİ VURACAĞIZ AMA İSABET ETMEYECEK

Donald Trump, 7 Kasım 2023’te yaptığı açıklamada İran ile ilgili tarihe geçen şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu daha önce hiç anlatmadığım bir hikaye. İran bir İHA’mızı düşürdüğünde İHA 14 yaşındaydı. Pek değerli değildi. Yakınlarda 39 mühendis ve pilotun bulunduğu büyük bir motorlu uçak vardı. Generallere sordum, ‘Arkasındaki uçağı mı düşürdüler?’ ‘Hayır efendim, yapmadılar.’ dediler. ‘Bu ilginç.’ dedim. Ama İran’ı vurmamız gerekiyordu, o yüzden onları çok sert vurduk. Radarlarını ve farklı şeyleri devre dışı bıraktık ve eğer bize karşı gelirlerse onlara asla mümkün olduğunu düşünmedikleri şeyler yapacağımıza dair bir açıklama yaptım.

İranlılar bizi aradılar, ‘Başka çaremiz yok, itibarımızı kurtarmak için sizi vurmamız lazım. Belli bir askeri üsse 18 füze fırlatacağız ama endişelenmeyin, füzeler üsse ulaşamayacak.’ diyerek garanti verdiler. Söyledikleri gibi 18 füze atıyorlar, 5’i havada imha oluyor. Diğerleri üssün çevresine düşüyor...”

İran-İsrail savaşına Kurtlar Vadisi damga vurdu! İsrail olmasa İran bölgede hüküm sahibi olamaz
İran-İsrail savaşına Kurtlar Vadisi damga vurdu! İsrail olmasa İran bölgede hüküm sahibi olamaz

Gündem

İran-İsrail savaşına Kurtlar Vadisi damga vurdu! İsrail olmasa İran bölgede hüküm sahibi olamaz

"Şeytani rejim bir hata yaptı ve cezalandırılmalı" dedi! İran esti gürledi 10 yaşındaki çocuk yaralandı ve mesele sonuçlandı
“Şeytani rejim bir hata yaptı ve cezalandırılmalı” dedi! İran esti gürledi 10 yaşındaki çocuk yaralandı ve mesele sonuçlandı

Gündem

“Şeytani rejim bir hata yaptı ve cezalandırılmalı” dedi! İran esti gürledi 10 yaşındaki çocuk yaralandı ve mesele sonuçlandı

Putin desteğini açıkladı! ABD İran’a saldırırsa savaşa İran lehine biz de dahil oluruz" target="_blank">
Putin desteğini açıkladı! ABD İran’a saldırırsa savaşa İran lehine biz de dahil oluruz
Putin desteğini açıkladı! ABD İran’a saldırırsa savaşa İran lehine biz de dahil oluruz

Gündem

Putin desteğini açıkladı! ABD İran’a saldırırsa savaşa İran lehine biz de dahil oluruz

Suudi Arabistan'dan İran açıklaması
Suudi Arabistan'dan İran açıklaması

Gündem

Suudi Arabistan'dan İran açıklaması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Barut66

danışıklı dövüş bu hic süpheniz olmasin

ulvi

Kolpacı İran.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Hava yolu hariç geçiş yok: Şimdi böyle hizmet verecekler! Kazakistan tahıl yasağını onayladı! Sonuçlarına katlanacak
Dünya

Hava yolu hariç geçiş yok: Şimdi böyle hizmet verecekler! Kazakistan tahıl yasağını onayladı! Sonuçlarına katlanacak

Kazakistan yetkilileri, ülkeye kaçak yollarla ucuz tahıl girişini engellemek için başlattıkları kara, demir ve deniz yoluyla yapılan tahıl i..
İttifaka destek veren İYİ Partililer kına yaksın! Diyarbakır'da Kürtçe tabela asana bakın ne verecekler
Gündem

İttifaka destek veren İYİ Partililer kına yaksın! Diyarbakır'da Kürtçe tabela asana bakın ne verecekler

31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti'nin desteğini alarak CHP ile ittifak yapıp birçok yeri kazanan terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Part..
Uğur Dündar'ın o yamağı kim? Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu ifşası
Gündem

Uğur Dündar'ın o yamağı kim? Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu ifşası

Gazeteci Fatih Altaylı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bir dönem kendisinin de hedefe konulduğunu ifade ederek "Bu met..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23