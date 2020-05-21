İran’dan İsrail’e siber saldırı

Münübe Yılmaz

İranlı hackerlar Kudüs Günü’ne dikkat çekmek için İsrailli web sitelerine siber saldırı başlattı. Hackledikleri web sitelerinin ekranını karartarak “İsrail’in yıkımı için geri sayım uzun süre önce başladı” ifadesini kullandılar. İranlı hackerlar siber saldırıda bulundukları bilgisayar sahibinin kamerasına da ulaşarak görüntülerini ele geçiriyorlar. Öte yandan Kudüs Günü ile alakalı açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise Kudüs’ün unutulmayacağını ve siyonist rejimin işgali altında kalmayacağını belirterek Filistin’in özgürlüğüne kavuşacağını dile getirdi. “Kudüs Günü bu yıl bizim için farklı koşullar altında geçiyor bugünü ihya etmek için ülkede Cuma namazının kılındığı bölgelerde farklı aktiviteler düzenlenecek.” diyen Ruhani, Filistin halkının acımasız baskılara maruz kalmasına direnişlerinin devam edeceğini belirtti.