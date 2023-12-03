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Dünya İran'dan İsrail'e sert mesaj: Savaş kapsamı derinleşir
Dünya

İran'dan İsrail'e sert mesaj: Savaş kapsamı derinleşir

Yeniakit Publisher
2023-12-03 22:07:00 -
İran'dan İsrail'e sert mesaj: Savaş kapsamı derinleşir

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İsrail’in Gazze ve Batı Şeria'da işlediği ‘savaş suçları’ durdurulmadığı takdirde, savaşın kapsamının genişleyeceğini belirterek uyarıda bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Al Jazeera’da yer alan habere göre İranlı bakan, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği "savaş suçlarına" son vermemesi halinde bölgesel çatışmaların daha derinleşebileceği uyarısında bulundu.

Abdullahiyan, "İsrail rejiminin Gazze ve Batı Şeria'da işlediği savaş suçları durdurulmadığı takdirde bölgedeki savaşın kapsamının derinleşerek genişlemesi ihtimali var." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu'dan kara harekatı vurgusu

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün gece düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İsrail’in tüm gücüyle savaşa devam ettiğini belirterek, “Çatışmalar devam ediyor. Önceki gün Savaş Kabinesi ile birlikte İsrail Savunma Kuvvetleri’ne (IDF) artan bir güçle çatışmalara devam etme talimatı verdim. Son 24 saat içerisinde Hamas'a ait 400'den fazla hedefi imha ettik. Han Yunus'ta kapsamlı hava saldırıları gerçekleştirdik. Beyt Lahiya'da altyapıyı ortadan kaldırdık. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde faaliyet göstermeye devam ediyoruz. Savaşı tüm hedeflerine ulaşana kadar sürdüreceğiz ve kara harekatı olmadan bu hedeflere ulaşmak mümkün değildir. Kara harekâtı bugüne kadar elde edilen sonuçların elde edilmesi için gerekliydi ve gelecekteki sonuçların elde edilmesi için de gereklidir” dedi.
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"Hizbullah bir hata yaparsa Lübnan yok olur"

Netanyahu, İsrail’in kuzeyde de Hizbullah’ı hedef aldığını ifade ederek, “Kuzeyde de Hizbullah'ın bize karşı eylemde bulunma çabalarına karşı sürekli olarak harekete geçiyoruz. Düşmanı sınırımızdan uzaklaştırıyor ve savaş malzemelerini imha ediyoruz. Bize yönelik saldırganlık karşısında boş boş oturmuyoruz. Ateşe defalarca karşılık veriyoruz. Güneyde ve kuzeyde güvenliği yeniden tesis etmeye kararlıyız. Eğer Hizbullah bir hata yapar ve geniş çaplı bir savaşa girerse, Lübnan'ı kendi elleriyle yok etmiş olacaktır. Önümüzde zorlu bir savaş var ama sonunda galip geleceğiz” diye konuştu.

Kaynak: CNNTürk

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