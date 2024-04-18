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Dünya İran'dan İsrail'e saldırı açıklaması! 'Geri adım atmayacağız'
Dünya

İran'dan İsrail'e saldırı açıklaması! 'Geri adım atmayacağız'

Yeniakit Publisher
2024-04-18 23:11:00 -
İran'dan İsrail'e saldırı açıklaması! 'Geri adım atmayacağız'

Şam'daki konsolosluğunun hedef alınmasının ardından İsrail'e hava saldırı düzenleyen İran'dan yeni bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ülkelerinin ulusal çıkarları ve güvenliği doğrultusunda karar aldıklarını ve geri adım atmayacaklarını belirterek, "Meşru müdafaa hakkımızı kullandık ve saldırımız sona erdi” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Filistin konusunda gerçekleşen Birleşmiş Milletler genel oturumunda İsrail ile yaşanan gerilime ilişkin konuştu. İsrail'in Suriye’nin başkenti Şam'da İran Konsolosluğunu hedef alan saldırısına değinen Abdullahiyan, "İsrail konsolosluk binamızı hedef alarak açık bir şekilde uluslararası sözleşmeleri ihlal etmiştir. Ancak ABD, İngiltere ve Fransa'nın tamamen sorumsuzca davranışları nedeniyle BM bu saldırıyı kınamaktan dahi aciz kaldı. Hiçbir devlet, ülkesinin hakimiyeti anlamına gelen büyükelçiliğine yönelik böylesi pervasız bir saldırı karşısında sessiz kalmaz" ifadelerini kullandı.

"13 Nisan'da gerçekleştirdiğimiz saldırı gerekliydi”

İran'ın İsrail saldırıları karşısında bu zamana kadar soğukkanlı kalmaya çalıştığını kaydeden Abdullahiyan, konsolosluk saldırısının kırmızıçizgiyi aştığını ve Tahran yönetiminin söz konusu saldırı karşısında daha fazla sessiz kalamayacağını söyledi. Abdullahiyan, "13 Nisan'da gerçekleştirdiğimiz saldırı gerekliydi. Çünkü bu saldırı dışında başka bir seçeneğimiz yoktu. Saldırımız tamamen konsolosluk saldırısına bir misilleme olarak gerçekleştirildi ve hiçbir sivil yerleşim yeri hedef alınmadı. Saldırıda İsrail'in konsolosluk binamızı hedef alan iki önemli askeri tesisi hedef alındı" dedi.

“En sert, beklenmedik ve ağır bir şekilde karşılık veririz”

Abdullahiyan, İsrail karşısında ülkelerinin ulusal çıkarları ve güvenliği doğrultusunda karar aldıklarını ve geri adım atmayacaklarını belirterek, "İsrail rejiminin İran'ın çıkarlarına yönelik her türlü saldırısına ve eylemine karşı, rejime en sert, beklenmedik ve ağır bir şekilde karşılık veririz" dedi.

Abdullahiyan, "Meşru müdafaa hakkımızı kullandık ve saldırımız sona erdi. Şimdi İran'ın ulusal çıkarlarını ve toprağını hedef almama konusunda dikkat etmesi gereken İsrail rejimidir. İran'a karşı böylesi maceralardan uzak durmalıdır. Ülkemizin güvenliği ve çıkarlarının korunmasında şakamız yok" ifadelerini kullandı.

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