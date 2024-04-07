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Dünya İran'dan İsrail'e: Elçiliklerinin hiçbiri artık güvende değil!
Dünya

İran'dan İsrail'e: Elçiliklerinin hiçbiri artık güvende değil!

Yeniakit Publisher
2024-04-07 21:58:00 - 2024-04-07 23:00:21
İran'dan İsrail'e: Elçiliklerinin hiçbiri artık güvende değil!

Hameney’in askeri danışmanı Yahya Rahim Safevi, İsrail'e yönelik sert mesajlar verdi.

İsrail'e yönelik son mesaj, İran'ın dini lideri Ayetullah Hameney’in askeri danışmanı Yahya Rahim Safevi'den geldi.

Safevi, “İsrail’in elçiliklerinin hiçbiri artık güvende değil ve bu korku nedeniyle şu ana kadar 28 büyükelçiliğini kapattılar” dedi. 

Batı ülkelerine de tepki gösterdi!

İsrail’in saldırılarının ABD ve bazı batılı ülkelerin desteğiyle gerçekleştiğini dile getiren Safevi, şu ifadeleri kullandı:

“Siyonist rejimin son 6 ayı, rejimin 75 yıllık tarihindeki işgal, soykırım, savaş cinayetleri ve suç eylemlerini kapsamaktadır. Konsolosluğumuza gerçekleştirilen saldırı ve Suriye’de varlığı yasal olan askeri danışmanların öldürülmesi uluslararası hukukun ihlalidir. İsrail’in elçiliklerinin hiçbiri artık güvende değil ve bu korku nedeniyle şu ana kadar 28 büyükelçiliğini kapattılar.”

İsrail’in 1 Nisan’da düzenlediği hava saldırısında, İran Devrim Muhafızları Ordusu Suriye ve Lübnan’dan sorumlu Kudüs Gücü Komutanı Zahedi ile Zahedi’nin yardımcılarından Muhammed Hacı Rahimi, Hüseyin Aminullah dahil 7 kişi hayatını kaybetmişti.
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