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İran'dan "İsrail-BAE anlaşmasına" ilk tepki

İran Meclis Başkanı'nın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan: - "BAE yönetimi, Filistin ve Kudüs davasına sırtını dönmüştür ve bu tutumunun hiçbir gerekçesi yoktur. BAE, bu stratejik hata ile siyonizm ateşine yakalanacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-08-13 23:58:39 -
İran'dan "İsrail-BAE anlaşmasına" ilk tepki

ANKARA (AA) - İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail ile ilişkileri normalleşme konusunda anlaşmaya varan Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) Filistin ve Kudüs davasına sırtını dönmekle suçladı.

Abdullahiyan, Twitter hesabından İsrail ile BAE arasında varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

Anlaşmanın bölgesel barışa hizmet etmeyeceğini ifade eden Abdullahiyan, "BAE'nin, sahte ve suçlu İsrail rejimiyle ilişkileri normalleştirme adına yeni yaklaşımı, barış ve güvenliği sağlamaz yalnızca siyonistlerin suçlarının devam etmesine hizmet eder. BAE yönetimi, Filistin ve Kudüs davasına sırtını dönmüştür ve bu tutumunun hiçbir gerekçesi yoktur. BAE, bu stratejik hata ile siyonizm ateşine yakalanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.


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