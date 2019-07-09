İran'dan İngiltere'ye tehdit! 'Karşılık vereceğiz'
İngiltere'nin İran'a ait petrol tankerine el koymasının ardından İran’dan “karşılık vereceğiz” cevabı geldi.09 Temmuz 2019 Salı 11:46
İngiltere'nin İran'a ait petrol tankerine el koymasının ardından İran’dan cevap geldi.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, başkent Tahran'da düzenlenen bir törende konuşan İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetiminin İran'a ait petrol tankerine el koymasını "düşmanca girişim" olarak niteledi.
Her türlü düşmanca girişime karşı koyacaklarını ifade eden Bakıri, "İran petrolünü taşıyan petrol tankerinin alıkonulması cevapsız kalmayacaktır. Bu aşağılayıcı eylemin cevabı uygun bir zaman ve mekanda verilecektir" dedi.
İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetimi, perşembe günü "Suriye'ye petrol taşıdığı" öne sürülen İran'a ait petrol tankerini alıkoymuştu. İran ise tankerin Suriye'ye petrol taşımadığını savunuyor.
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