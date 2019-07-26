İran'dan ikinci nükleer santral hamlesi
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, ülkesinin ikinci nükleer santralinin temelinin önümüzdeki ay atılacağını açıkladı.26 Temmuz 2019 Cuma 14:29
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, ülkenin ikinci nükleer santralinin temelinin gelecek ay atılacağını söyledi.
Salihi, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, yeni nükleer santralin de ilki gibi Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr eyaletinde inşa edileceğini belirtti.
6 ay sonra hizmete girecek
Buşehr 2 numaralı nükleer santralinin temelinin ağustos ortalarına doğru atılacağı bilgisini veren Salihi, santralin 6 yıl içinde hizmete girmesini planladıklarını ifade etti. Salihi, 8 yıl sonra da 3 numaralı Buşehr nükleer santralinin hazır olacağını dile getirdi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, ayrıca, Arak reaktöründeki yenileme çalışmalarının ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra İngiltere ve Çin'in iş birliğinde yolunda gittiğini sözlerine ekledi.
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