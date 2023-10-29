  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Acun Ilıcalı’dan şok itiraf! O gerçeği duyurdu, ağızlar bir karış açık kaldı

Az önce tüm dünyaya duyuruldu! Türkiye’den bomba teklif! 3 ülke güçlerini birleştiriyor

Google'ın hisseleri eridi: Teknoloji devi adeta çakıldı! Bilançoda şaşırtan görüntü, yeni bir kriz daha

Donanma tarihinin en büyük geçit töreni başladı! SOLOTÜRK'ten özel gösteri

Muhteşem görüntü! Binlerce TOGG kullanıcısı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde

Gazze'deki son bilanço açıklandı...

128 yıl sonra Pensilvanyalı yankesici mumya toprağa kavuşacak! Yok daha neler, serseme çeviren olay

Suudi Arabistan Bakanı harekete geçti: O bölgeyi ziyaret edecek dünyaya ilan ettiler! Bin Selman gidiyor!

Lukaşenko: Türkiye güvenilir ve gelecek vadeden bir ortak!

Çin'de bu kez hava yolu şirketlerinin karları artıyor: Çin resmen rekor kırdı! Dikkat çeken paylaşım
Dünya İran'dan hamle geldi: yeni kamikaze İHA ile ilgili gelişme var: Hükümet İHA'sını denedi! işte açıklaması
Dünya

İran'dan hamle geldi: yeni kamikaze İHA ile ilgili gelişme var: Hükümet İHA'sını denedi! işte açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-10-29 22:18:00 - 2023-10-29 22:35:29
İran'dan hamle geldi: yeni kamikaze İHA ile ilgili gelişme var: Hükümet İHA'sını denedi! işte açıklaması

İran devleti dikkat çeken savunma oyuncusu Araş kamikaze İHA’sı denedi.

İran’da 1402 Güç Tatbikatı’nın ilk gününde Kara Kuvvetleri, Araş kamikaze İHA’sını kullanarak sabit ve hareketli hedefleri yüksek hassasiyet ve nokta atışıyla tam isabetle vurdu.

Ayrıca tatbikatın ana aşamasının başlangıcında ordunun çok amaçlı insansız hava araçları, tatbikatın genel alanı Nasr Abad’ı tespit ederek komuta kontrol merkezlerine gerekli bilgileri verdi.

Tatbikatın bu aşamasında Muhacir 2 ve Muhacir 6 insansız hava araçları da İHA komuta merkezine bilgi gönderilmek amacıyla kullanıldı.

1402 Ordu Kara Kuvvetleri Güç Tatbikatı, kıyı savunma ve taarruz operasyonlarının uygulanmasıyla birlikte İsfahan’ın Nasr Abad bölgesinde iki gün devam edecek.

Ruslar ipleri kopardı: Ülkenin kararı hayal kırıklığına sebep oldu! Çocuk katili İsrail'e büyük şok
Ruslar ipleri kopardı: Ülkenin kararı hayal kırıklığına sebep oldu! Çocuk katili İsrail'e büyük şok

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ruslar ipleri kopardı: Ülkenin kararı hayal kırıklığına sebep oldu! Çocuk katili İsrail'e büyük şok

İran ABD'yi neden uyardı, ipucu geldi! İşte askeri üssü ve yeni cepheler için önerisi!
İran ABD'yi neden uyardı, ipucu geldi! İşte askeri üssü ve yeni cepheler için önerisi!

Dünya

İran ABD'yi neden uyardı, ipucu geldi! İşte askeri üssü ve yeni cepheler için önerisi!

Icardi'nin eşi Wanda Nara itiraf etti: O cevabı duyurdu, herkes şaştı kaldı
Icardi'nin eşi Wanda Nara itiraf etti: O cevabı duyurdu, herkes şaştı kaldı

Spor

Icardi'nin eşi Wanda Nara itiraf etti: O cevabı duyurdu, herkes şaştı kaldı

Türkiye için kötü haberi verdi! Önümüzdeki haftaya dikkat çekti... Bakın ne olacak!
Türkiye için kötü haberi verdi! Önümüzdeki haftaya dikkat çekti... Bakın ne olacak!

Aktüel

Türkiye için kötü haberi verdi! Önümüzdeki haftaya dikkat çekti... Bakın ne olacak!

Katar'dan flaş Türk bayrağı çıkışı: (8 -10)sembol binalarına bir kez daha yansıtılacak! Büyükelçiliği’nden, 100. yıl cevabı
Katar'dan flaş Türk bayrağı çıkışı: (8 -10)sembol binalarına bir kez daha yansıtılacak! Büyükelçiliği’nden, 100. yıl cevabı

Gündem

Katar'dan flaş Türk bayrağı çıkışı: (8 -10)sembol binalarına bir kez daha yansıtılacak! Büyükelçiliği’nden, 100. yıl cevabı

3 trilyon doları aşan silah Körfez'in elinde: önemli bir küresel aktör! İşgalci İsrail’e karşı soykırımı durdurabilir!
3 trilyon doları aşan silah Körfez'in elinde: önemli bir küresel aktör! İşgalci İsrail’e karşı soykırımı durdurabilir!

Dünya

3 trilyon doları aşan silah Körfez'in elinde: önemli bir küresel aktör! İşgalci İsrail’e karşı soykırımı durdurabilir!

Rusya'nın 118'inci Rus kozmonotu önce o anları resim çekti ardından 'Cumhuriyet' paylaşımı yaptı
Rusya'nın 118'inci Rus kozmonotu önce o anları resim çekti ardından 'Cumhuriyet' paylaşımı yaptı

Gündem

Rusya'nın 118'inci Rus kozmonotu önce o anları resim çekti ardından 'Cumhuriyet' paylaşımı yaptı

Ruslar ipleri kopardı: Ülkenin kararı hayal kırıklığına sebep oldu! Çocuk katili İsrail'e büyük şok
Ruslar ipleri kopardı: Ülkenin kararı hayal kırıklığına sebep oldu! Çocuk katili İsrail'e büyük şok

Dünya

Ruslar ipleri kopardı: Ülkenin kararı hayal kırıklığına sebep oldu! Çocuk katili İsrail'e büyük şok

{relation id:1800436 slug:'icardinin-esi-wanda-nara-itiraf-etti-o-cevabi-duyurdu-herkes-sasti-kaldi'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23