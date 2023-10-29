İran'dan hamle geldi: yeni kamikaze İHA ile ilgili gelişme var: Hükümet İHA'sını denedi! işte açıklaması

İran’da 1402 Güç Tatbikatı’nın ilk gününde Kara Kuvvetleri, Araş kamikaze İHA’sını kullanarak sabit ve hareketli hedefleri yüksek hassasiyet ve nokta atışıyla tam isabetle vurdu.

Ayrıca tatbikatın ana aşamasının başlangıcında ordunun çok amaçlı insansız hava araçları, tatbikatın genel alanı Nasr Abad’ı tespit ederek komuta kontrol merkezlerine gerekli bilgileri verdi.

Tatbikatın bu aşamasında Muhacir 2 ve Muhacir 6 insansız hava araçları da İHA komuta merkezine bilgi gönderilmek amacıyla kullanıldı.

1402 Ordu Kara Kuvvetleri Güç Tatbikatı, kıyı savunma ve taarruz operasyonlarının uygulanmasıyla birlikte İsfahan’ın Nasr Abad bölgesinde iki gün devam edecek.

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