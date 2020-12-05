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Dünya İran’dan 'gizli raporu sızdırma' suçlaması
Dünya

İran’dan 'gizli raporu sızdırma' suçlaması

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nu (UAEK), henüz yönetim kurulu üyelerinin incelemediği gizli bir raporu basına sızdırmakla suçladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 00:40:00 -
İran’dan 'gizli raporu sızdırma' suçlaması

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kazım Garib Abadi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nu (UAEK), henüz yönetim kurulu üyelerinin incelemediği gizli bir raporu basına sızdırmakla suçladı.

Uluslararası bir basın kuruluşunca yayınlanan bir haberi hesabından paylaşan Abadi, "İran'ın gizli mektubuna dayanan gizli bir rapor, daha yönetim kurulu üyeleri tarafından incelenmeden medyada yer aldı. Kurum yalnız güncel gelişmeleri rapor etmekle sorumlu değil aynı zamanda güvenli denetime (anlaşmasına) yönelik bilgilerin gizliliğini sağlamaktan da sorumludur" değerlendirmesinde bulundu.

Abadi, UAEK'nin gizlilik mekanizmalarını gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayarak "Güvende oluşan bu çatlaktan ötürü ne kurum ne de üye ülkeler sorumlu tutulmayacaksa, Kurum, GovAtom'un (kurum tarafından üye devletlere, dijital platformda belge paylaşma imkanı sunan uygulama) güvenli ve gizli iletişim aracı olarak kullanılması dahil olmak üzere gizlilik mekanizmalarını gözden geçirmelidir" ifadelerini kullandı.

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