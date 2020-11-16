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Gündem İran'dan gelip il il milleti soyuyorlardı... Enselendiler
Gündem

İran'dan gelip il il milleti soyuyorlardı... Enselendiler

İl il gezerek tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yapan İran uyruklu 3 zanlı, Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 23:25:00 - 2020-11-16 23:31:58
İran'dan gelip il il milleti soyuyorlardı... Enselendiler

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İzmit ilçesinde iş yerinden "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Zanlıların kimliklerini belirleyen ekipler, İran uyruklu M.K, S.G ve F.B'yi Kartepe ilçesinde düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Biri kadın 3 şüphelinin üst aramasında Türk Lirası, dolar ve euro ile altın zincir ele geçirildi.

İl il dolaşıp dolandırıcılık yaptılar

Zanlıların, Kocaeli'nin yanı sıra İstanbul, Bursa, Yalova ve İzmir'deki bazı iş yerlerinden çalışanları oyalayarak para çaldıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İzmit ilçesindeki iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında alışveriş sonrası kasaya yönelen zanlının, kasiyere vermek için saydığı paranın bir kısmını "tırnakçılık" yöntemiyle geri aldığı görülüyor.

 

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