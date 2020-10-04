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Dünya İran'dan gelen son haberde skandal Türkiye detayı
Dünya

İran'dan gelen son haberde skandal Türkiye detayı

İran basını, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin Türkiye ile ilgili skandal haberlere imza atıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 10:31:00 -
İran'dan gelen son haberde skandal Türkiye detayı

Ermenistan’a perde arkasından destek verdiği öne sürülen ve geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından zora düşen İran’da hükümetin yanı sıra medya organları da kara propagandalara imza attı.

İran’da yayımlanan Müstakil gazetesi, Dağlık Karabağ’da yaşananlara ilişkin tepki çeken bir manşet attı.

Gazete, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasından Türkiye’yi sorumlu tutarak, ‘Erdoğan'ın kurnazlığının esiri olmayın’ ifadelerine yer verdi.

Ebrar gazetesi ise Türkiye’nin Libya’daki savaşçıları Azerbaycan’a yardıma gönderdiğini yazdı.

Suriye meselesinde de Türkiye karşıtı provokasyonlara imza atan İran’da yine hedefte Türkiye var.

İran, Rusya ile aynı politikaları çizmesi nedeniyle büyük tepki görüyor.

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