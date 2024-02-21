İran'dan Gazze açıklaması! 'Bu, yüzyılın diplomasi felaketi'
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin Gazze kararına ilişkin sert bir açıklamada bulundu.
ABD'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'nde acil ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını veto etmesine İran'dan tepki geldi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD'yi eleştirdi.
Abdullahiyan, “Gazze’de acil ateşkes yapılmasını öngören karar tasarısının ABD hükümeti tarafından tekrardan veto edilmesi yüzyılın diplomasi felaketi olarak adlandırılmalıdır” dedi.
'Dünyanın ABD'yi sorumlu tutması gerekiyor'
İran Dışişleri Bakanı mesajına şöyle devam etti:
“Bu tekrarlanan veto, sahte İsrail rejiminin Gazze’ye karşı devam eden soykırımının ve Filistin’de işlediği savaş suçlarının uluslararası sorumluluğunun Beyaz Saray'a ait olduğunu açıkça gösteriyor. Dünyanın ABD’yi sorumlu tutması gerekiyor”
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