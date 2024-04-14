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Dünya İran'dan flaş tehdit: O ülkeler de cevabımızı alacak
Dünya

İran'dan flaş tehdit: O ülkeler de cevabımızı alacak

Yeniakit Publisher
2024-04-14 00:47:00 -
İran'dan flaş tehdit: O ülkeler de cevabımızı alacak

İran, İsrail'in İran'a saldırması için hava ve kara sahasını açan ülkelere kararlılıkla cevap verileceğini duyurdu.

İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, İsrail'in İran'a saldırması için hava ve kara sahasını açan ülkelere kararlılıkla cevap verileceğini belirtti.

İran medyasında yer alan haberlere göre Aştiyani, ülkesine yönelik saldırılara karşı uyarılarda bulundu.

İranlı Bakan, "İsrail'in İran'a saldırması için hava ve kara sahasını açan ülkeler, kararlı cevabımızı alacaktır." ifadelerini kullandı.

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