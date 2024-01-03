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Yerel İran’dan flaş İsrail açıklaması!
Yerel

İran’dan flaş İsrail açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-01-03 12:04:00 -
İran’dan flaş İsrail açıklaması!

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in diğer ülkelerdeki "şeytani eylemlerinin" barış ve güvenliğe karşı gerçek bir tehdit olduğunu ve tüm bölge ülkelerinin güvenliği açısından tehlike oluşturduğunu belirtti.

Abdullahiyan, X sosyal medya platformundan, Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri'nin öldürüldüğü İsrail saldırısına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Abdullahiyan, "Şeyh Salih el-Aruri ve bazı arkadaşlarının şehadeti münasebetiyle Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve bu özgürlük hareketinin üyeleri ile kahraman Filistin halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Saldırıyı "korkakça bir terör operasyonu" olarak nitelendiren Abdullahiyan, söz konusu saldırının "Beyaz Saray'ın doğrudan desteğine rağmen siyonist rejimin Gazze ve Batı Şeria'da haftalarca süren savaş suçları, soykırım ve yıkımdan sonra hedefine ulaşamadığını kanıtladığını" söyledi.

Abdullahiyan, İsrail'in bu eylemlerini bölge ülkelerinin güvenliği için tehlike alarmı olduğunu belirterek "Bu rejimin (İsrail’in) terör makinesi şeytani eylemleri barış ve güvenliğe karşı gerçek bir tehdittir." ifadesini kullandı.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, dün İsrail'in insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak tabir edilen "Dahiye"de öldürülmüştü.
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Yorumlar

İran niye bir füze göndermez itraile?

Günaydın şii mollaları. N'oldu işbirlikçi olduğunuz ülke sizi kırdımı yoksa? Sizi gidi takiyyeci israil yanlıları. Tek düşmanlığınız müslümanlara sizin!

Abdullah

Dünya'nın başının belası İran ve İsrail ikiside İslam düşmanı.
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