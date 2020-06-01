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Dünya

İran'dan flaş çıkış: Böyle giderse son dakika golü yiyeceğiz

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 797'ye, vaka sayısı ise 151 bin 466'ya ulaştı. İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkesinde halk ve yöneticilerden birçoğunun koronavirüs tehlikesini dikkate almadığını belirterek, "Böyle giderse koronavirüsten son dakika golü yiyeceğiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 14:07:00 -
İran'dan flaş çıkış: Böyle giderse son dakika golü yiyeceğiz

İran devlet televizyonuna konuşan Nemeki, "Malesef ülkemizde birçok kişi salgının sona erdiğini düşünüyor. İki gün önce Meşhed'e gittim. Sosyal mesafeye dikkat edilmiyor, maske takılmıyordu. 3 aydır çabalıyoruz. Gördüğüm manzara çok üzücüydü. Ruhuma kırbaç yemiş gibi oldum." dedi.

Kovid-19'un yayılma hızına dikkat çeken Nemeki, "İnsanlarımız Kovid-19'un bittiğini düşünüyor ve çok kolay bir şekilde geri döneceğini hesap etmiyorlar. Böyle giderse koronavirüsten son dakika golü yiyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Nemeki,bazı yöneticilerin kendisine tedbirlerin kaldırılması konusunda baskı yaptıklarını sözlerine ekledi.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı. İran'da dün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı can kaybı 7 bin 797'ye, vaka sayısı 151 bin 466'ya ulaştı.

 

 

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