İran'dan flaş ABD açıklaması! 'Bize mesaj gönderdiler'
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD’nin kendilerine İsrail ve Filistin arasında ateşkes istediklerine dair mesaj gönderdiğini açıkladı.
Katil İsrail'in Gazze şeridindeki acımasız saldırıları sürerken şehit olan masum sivillerin sayısı 10 bine yaklaştı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'den kendilerine farklı bir ülke aracılığıyla mesaj gönderildiğini belirterek, "ABD, başka bir ülke aracılığıyla bize ateşkes istediği yönünde mesaj gönderdi. Ancak uygulamada Gazze'deki soykırımı ve savaş suçlarını destekliyorlar" dedi.
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Irak ziyaretini değerlendiren Abdullahiyan, Blinken'ın başkent Bağdat'ta çelik yelek giyerek görüntü vermesini eleştirerek, "Bu, ABD'nin bölgedeki gerçek rolünü göstermektedir. ABD'nin kısa zaman içerisinde bölgedeki politikasından vazgeçmesini ve işgalci rejimi desteklemeyi bırakmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.