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Dünya İran'dan flaş ABD açıklaması
Dünya

İran'dan flaş ABD açıklaması

ABD'nin İran'a karşı hayata geçireceği yaptırımlarla ilgili konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "ABD'liler hedeflerine ulaşmak için propaganda yapıyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 10:08:00 -
İran'dan flaş ABD açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin İran'a yönelik hayata geçireceğini duyurduğu silah ambargosuyla ilgili açıklamada bulundu. ABD'nin uluslararası kamuoyunda İran'a baskı uygulama gayretinde olduğunu söyleyen Zarif, "ABD'liler hedeflerine ulaşmak için propaganda yapıyor" dedi.

ABD'nin İran'a karşı uygulamaya geçireceğini açıkladığı kararın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından onaylanmadığı dile getiren Zarif, şu ifadeleri kullandı:

"ABD, zorbalık yaparak İran'a silah satan herkese yaptırım uygulayacağını söylüyor. ABD'nin kararı BMGK'ya ait değil. Bu yüzden diğer devletler ABD ile iş birliği yapmayacak. ABD, adet edindiği üzere yeniden zorbalığa başvurabilir ve biz diğer devletleri bizimle hareket etmeye mecbur edemeyiz. Fakat uluslararası camia bu zorbalığa karşı nasıl bir tepki göstereceğine karar vermelidir"

"Yaptırım ABD için bir silaha dönüşmüş halde"

ABD'nin 1945 yılından bu yana İran'a 120 defa yaptırım uyguladığını hatırlatan Zarif, "Yaptırım ABD için bir silaha dönüşmüş halde" diye konuştu.

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