İran'dan Ermenistan ve Azerbaycan'a uyarı: İran kayıtsız kalmayacaktır
Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında İran topraklarına düşen roketler nedeniyle İran yönetimi Ermenistan ve Azerbaycan'a uyarıda bulundu.
Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Hüdaaferin ilçesindeki iki köye 10 roketin düşmesi sonrası İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade yazılı bir açıklama yaptı.
Roketlerin düşmesi sonrası karşılık verilmediğini açıklayan Hatibzade, "Sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızın güvenliği silahlı kuvvetlerimizin kırmızı çizgisidir. Aynı durum tekrar ederse İran bu gelişmeler karşısında kayıtsız kalmayacaktır." diyerek uyardı.
İran'ın Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Hüdaaferin ilçesindeki iki köye bugün 10 roket düştü. Patlama sonrası 1 evin yıkıldığı 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.