İran'dan dünyayı şoke eden açıklama! "Sınırı aştık..."

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, "Bu sabah, İran, yüzde 4,5 zenginleştirilmiş uranyum oranını geçmiştir." dedi.

Kemalvendi, söz konusu oranın ülkedeki güç reaktörlerinin yakıt ihtiyacına cevap vermek için üretildiğini kaydetti.

Sabah açıklama gelmişti

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Mousavi, nükleer anlaşma ile ilgili "Sadece mevcut anlaşmadaki sorunları tartışacağız, yeni bir anlaşmada yer almayacağız" dedi.

Avrupa'nın anlaşmayı kurtarmak için 60 günü olduğunu belirten Mousavi, anlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde "üçüncü adımın daha sert olacağını" söyledi.

Çin'den açıklama geldi

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'ın nükleer anlaşma hakkındaki açıklamalarına tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang, İran'ın nükleer anlaşmadaki sınırı aşmasını 'talihsizlik' olarak nitelendirdi ve sorunun diplomatik yollar çözülmesi gerektiğini belirtti. Shuang, anlaşmadaki devletlere çağrıda bulunarak, "Tüm taraflar gerekeni yapmalı" dedi.

İran dün sınırı aştığını duyurmuştu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre vermişti. Verilen süre dün dolmuştu ve İran, nükleer anlaşma dahilinde sınırlanan zenginleştirilmiş uranyum üretimine dair yükümlülüklerini düşürerek yüzde 3.67 sınırını aşmıştı.