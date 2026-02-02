Camiden yüzleri gülerek çıktılar! Berat Kandili’nde çocuklara anlamlı sürpriz
Erzincan’da Berat Kandili programına aileleriyle birlikte katılan çocuklara oyuncak hediye edilerek yüzleri güldürüldü.
Erzincan’da Berat Kandili programına aileleriyle birlikte katılan çocuklara oyuncak hediye edilerek yüzleri güldürüldü.
Berat Kandili dolayısıyla camiye gelen çocuklar için küçük ama anlamlı bir sürpriz hazırlandı.
Berat Kandili nedeniyle Erzincan merkez Hamidiye Mahallesi Gölcük Camisi'nde küçük hafızlar tarafından Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından kandil programı düzenlendi.
Programdan sonra hayırseverlerin destekleri ile Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından aileleri ile camiye gelen çocuklara oyuncak hediye edildi.
Cami çıkışı oyuncaklarıyla evlerine giden çocukların mutlu oldukları gözlendi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23