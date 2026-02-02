  • İSTANBUL
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Camiden yüzleri gülerek çıktılar! Berat Kandili’nde çocuklara anlamlı sürpriz

Erzincan’da Berat Kandili programına aileleriyle birlikte katılan çocuklara oyuncak hediye edilerek yüzleri güldürüldü.

#1
Foto - Camiden yüzleri gülerek çıktılar! Berat Kandili’nde çocuklara anlamlı sürpriz

Berat Kandili dolayısıyla camiye gelen çocuklar için küçük ama anlamlı bir sürpriz hazırlandı.

#2
Foto - Camiden yüzleri gülerek çıktılar! Berat Kandili’nde çocuklara anlamlı sürpriz

Berat Kandili nedeniyle Erzincan merkez Hamidiye Mahallesi Gölcük Camisi'nde küçük hafızlar tarafından Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından kandil programı düzenlendi.

#3
Foto - Camiden yüzleri gülerek çıktılar! Berat Kandili’nde çocuklara anlamlı sürpriz

Programdan sonra hayırseverlerin destekleri ile Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından aileleri ile camiye gelen çocuklara oyuncak hediye edildi.

#4
Foto - Camiden yüzleri gülerek çıktılar! Berat Kandili’nde çocuklara anlamlı sürpriz

Cami çıkışı oyuncaklarıyla evlerine giden çocukların mutlu oldukları gözlendi.

