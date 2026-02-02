  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı Özlem Gürzel kendisine 'utanmaz' diyen CHP’li zamparayı rezil etti: Senin gibi başkasının evinde basılmadım ki utanayım Almanya'da kirli sevkiyat operasyonu! Rus savaş makinesine Alman eliyle 30 milyonluk ikmal YPG'nin işgali altındaydı! Suriye güvenlik konvoyu Haseke'ye giriş yaptı İtirafçıdan kan donduran açıklamalar! Murat Ongun'la para karşılığı birlikte olmuş Gürsel Tekin’den kurultay sorusu: "Bu söylenenlerin hiçbir tanesi sizi rahatsız etmiyor mu?" Epstein skandalında Tom Barrack da çıktı: Çocuğun fotoğrafını gönder! Beni gülümset Sübyancı Epstein’den Trump’a salvolar! 'Vücudunda tek bir namuslu hücre bile yok' Darısı Türkiye'nin başına! Rüşvetçi siyasetçiye idam cezası! Ankara'da tarihi NATO zirvesi! Genel Sekreter Yardımcısı somut sonuçlar için hedefi gösterdi
Aktüel Esenler'de korku dolu anlar! Yangın ihbarı cinayeti ortaya çıkardı
Aktüel

Esenler'de korku dolu anlar! Yangın ihbarı cinayeti ortaya çıkardı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Esenler'de korku dolu anlar! Yangın ihbarı cinayeti ortaya çıkardı

İstanbul Esenler’de bir iş yerinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, içeride 2 kişinin cansız bedenini buldu.

Esenler Tuna Mahallesi’nde akşam saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken olayın perde arkası yapılan incelemelerle ortaya çıktı. Tuna Mahallesi'ndeki bir iş yerinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

 

2 kişinin cesedine ulaşıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla iş yerinde çıkan yangın söndürüldü. Yangının ardından hasar meydana gelen iş yerine giren ekipler, burada inceleme yaptı. Bu sırada iş yerinde 2 kişinin cesedine ulaşıldı.

 

Kimlikleri belirlendi

Yapılan çalışmalar sonucunda ölen kişilerin Ş.Y. (45) ve İ.A. (48) olduğu belirlendi. Bu kişiler iş yerindeyken yangının çıktığı tespit edildi.

 

Duman tahliyesinin tamamlanmasının ardından yapılan kontrollerde yerde başından vurulmuş halde bulunan kişinin Ş.Y, kucağında tabanca olan kişinin ise İ.A. olduğu anlaşıldı.

Volkswagen’de yangın alarmı: 43 bin araç geri çağrıldı
Volkswagen’de yangın alarmı: 43 bin araç geri çağrıldı

Otomotiv

Volkswagen’de yangın alarmı: 43 bin araç geri çağrıldı

Kedi dolu evde yangın! 26 kedi öldü
Kedi dolu evde yangın! 26 kedi öldü

Yerel

Kedi dolu evde yangın! 26 kedi öldü

İstanbul İkitelli Atatürk Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü
İstanbul İkitelli Atatürk Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü

Gündem

İstanbul İkitelli Atatürk Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü

Mardin'de yürekleri yakan yangın: 2 kişi ölü, 2 kişi ağır yaralandı
Mardin'de yürekleri yakan yangın: 2 kişi ölü, 2 kişi ağır yaralandı

Gündem

Mardin'de yürekleri yakan yangın: 2 kişi ölü, 2 kişi ağır yaralandı

Kayak merkezindeki bar yangınında can kaybı 41'e ulaştı
Kayak merkezindeki bar yangınında can kaybı 41'e ulaştı

Dünya

Kayak merkezindeki bar yangınında can kaybı 41'e ulaştı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! İki tatil birleştirildi
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! İki tatil birleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönemiyle ilgili kritik bir karara imza attı. Alınan kararla ara tatil ve Rama..
Armağan Çağlayan bile isyan etti! Camiye saygısızlık yapan Gülben Ergen'e sert eleştiri
Gündem

Armağan Çağlayan bile isyan etti! Camiye saygısızlık yapan Gülben Ergen'e sert eleştiri

Fatih Ürek’in vefatının ardından düzenlenen cenaze töreninde, cami avlusuna başı açık gelen bazı isimlerin sergilediği lakayıt tavırlar, tel..
"ABD liderleri aşağılık birer pisliktir" Rick Wiles'tan ABD Yönetimine Şok Suçlamalar: "Siyasetçiler Sapkınlık Bataklığında, İpler MOSSAD’ın Elinde!"
Gündem

"ABD liderleri aşağılık birer pisliktir" Rick Wiles'tan ABD Yönetimine Şok Suçlamalar: "Siyasetçiler Sapkınlık Bataklığında, İpler MOSSAD’ın Elinde!"

ABD merkezli TruNews kanalının kurucusu ve Flowing Streams Kilisesi papazı Rick Wiles, Amerikan siyasetini ve bürokrasini sarsacak zehir zem..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23