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İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, yapmış olduğu açıklamada, İran olarak Rusya'dan S-400 savunma sistemi satın almak istedikleri yönündeki haberleri yalanladı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:08
İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!

Bloomberg haber ajansı mayıs sonunda, İran'ın S-400 hava savunma sistemleri satın almak isteğini, ancak bunun Ortadoğu'da var olan gerilimi tırmandırabileceği endişesiyle Rusya tarafından reddedildiğini iddia etmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, bugün yaptığı açıklamada, "Rusya'dan S-400 talebinde bulunmadık. Şu anda bu savunma sistemine gereksinim duymuyoruz" dedi.

Avrupa'ya çağrı

Musevi, Avrupa ülkelerini, nükleer anlaşmaya yönelik verdikleri taahhütleri yerine getirmeye davet etti. Başkent Tahran'daki bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında Musevi, "Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmayla ilgili taahhütlerini yerine getirme noktasında şu ana kadar attıkları adımlar beklentilerimizi karşılamamıştır. Avrupa ülkeleri nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmeli" dedi.

Musevi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin nükleer anlaşmanın taahhütlerinin yerine getirilmesi için Avrupa ülkelerine 60 gün süre verdiğini hatırlatarak, "Onların kalan sürede ne yapacaklarını gözlemlemek lazım" şeklinde konuştu.

ABD ile yaşan sorunlar

Musevi ülkesinin, ABD yaptırımlarını bertaraf ederek İran ile ticaret yapmak amacıyla Almanya, Fransa ve İngiltere'nin kurduğu "Ticaret Borsalarını Destekleme Aracı-Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX)" adlı ödeme mekanizmasına ümit bağlamadığını dile getirdi.

Bazı ülkelerin ABD ile İran arasındaki sorunun çözümüyle ilgili çabaları için "ara buluculuk" kelimesini kullanmadıklarını söyleyen Musevi, "Daha önce de ilan ettiğimiz üzere biz, bölge ve uluslararası konularda dostlarımızın önerilerini dinlemeye hazırız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:08
  1. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi
  2. S-400 hava savunma sistemi
  3. S-400 açıklaması
  4. İran
  5. Rusya
  6. ABD
  7. yalanlama
  8. İran S-400 mü alıyor

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