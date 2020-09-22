İran'dan çarpıcı itiraf: Onlara füze teknolojisi aktardık

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona karşı savaşan Husileri silahlandırdıklarına ilişkin iddiaları reddetti.

Husilere doğrudan silah gönderdiklerine ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirten Şikarçi, "Biz onlara savunma alanındaki tecrübelerimizi aktardık. Onlar da Yemen'de füze, insansız hava araçları ve silahlar ürettiler. İran'dan onlara füze gönderdiğimiz doğru değildir." diye konuştu.

Yemen halkının düşmanlarının onları göstermek istediğinin aksine çok eğitimli bir millet olduğunu söyleyen Şikarçi, "En kısa sürede en gelişmiş füze ve insansız hava araçlarını üretmeyi başardılar ve elektronik savaşta da çok mahir ve gelişmiş seviyedeler." dedi.