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Dünya İran'dan çağrı: Irkçı Siyonist rejimin ölüm makinesini durdurun
Dünya

İran'dan çağrı: Irkçı Siyonist rejimin ölüm makinesini durdurun

Yeniakit Publisher
2023-10-31 23:50:00 -
İran'dan çağrı: Irkçı Siyonist rejimin ölüm makinesini durdurun

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısını kınayarak, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası topluma 'ırkçı Siyonist rejimin ölüm makinesini durdurma konusunda üzerine düşen uluslararası sorumluluğu bir an önce yerine getirmesi' çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in en az 100 kişinin ölümüne yol açan saldırısını en güçlü şekilde kınadıklarını belirten Kenani, başta BM ve BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumdan, "ırkçı Siyonist rejimin ölüm makinesini durdurma konusunda üzerine düşen uluslararası sorumluluğu bir an önce yerine getirmesi" çağrısında bulundu.

Kenani, İsrail'in mülteci kampına düzenlediği saldırıyla uzun savaş suçları listesine bir leke daha eklediğini ifade etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Cibaliya Mülteci Kampı'na İsrail güçlerinin düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

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