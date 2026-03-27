İran'dan BM'ye sert nota: Dört komşu ülke şikayet edildi

Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre İravani; BM Genel Sekreterliği ve Güvenlik Konseyi Başkanlığına sunduğu ayrı ayrı mektuplarda, İran Silahlı Kuvvetleri'nin teknik izlemelerine dikkat çekti. Mektupta, söz konusu dört ülkenin "yasa dışı askeri operasyonlara" yataklık ettiği iddia edilerek, somut delillerin yer aldığı dokümanlar BM yönetimine sunuldu.

İran tarafı, komşu ülkelerin "iyi komşuluk" ilkelerine sadık kalması gerektiğini hatırlatırken, kendi egemenliğini ve siyasi bağımsızlığını korumak adına meşru müdafaa hakkı dahil tüm tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

BM'nin sessizliği tepki çekiyor

Yaşanan bu somut gelişmeler ve sunulan belgelere rağmen Birleşmiş Milletler'in bölgedeki ihlaller karşısında sergilediği pasif tutum eleştirilerin odağında yer alıyor. Tahran yönetimi, uluslararası hukukun açıkça çiğnendiği bu durumlarda BM'nin caydırıcı bir rol üstlenmemesini ve saldırılara zemin hazırlayan ülkelere karşı sessiz kalmasını tepkiyle karşılıyor.

Bölgedeki askeri hareketliliğin durdurulması konusunda somut bir adım atmayan BM'nin, İran'ın sunduğu bu son kanıtlar karşısında nasıl bir tavır takınacağı ise merak konusu.