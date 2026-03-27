  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hürmüz krizi ders oldu! Suudi Arabistan'dan yeni koridor planı Amerikan basını: Trump savaşı hızla bitirmek istiyor ABD'den istihbarat suçlaması! Rusya iddialara cevap verdi Ekrem İmamoğlu’nun kayınbiraderi fena yakalandı! Resmi belgede sahtecilik iddiası Körfez'de tanker trafiği durdu: 350'den fazla gemi İran'dan onay bekliyor İran'dan etkileyici animasyon! Dikkat çeken not Yasal masraflar için gönderilen para tartışma çıkardı! Maduro’nun ikinci duruşması görüldü Dünyaya ilan etti! Trump'tan bomba İran kararı Kabus başladı! İsrail'e rahat uyku yok Lübnan’ın güneyinde çatışma! Katil İsrail kayıp vermeye devam ediyor
Gündem

İran'dan BM'ye sert nota: Dört komşu ülke şikayet edildi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran'dan BM'ye sert nota: Dört komşu ülke şikayet edildi

İran İslam Cumhuriyeti, bölgedeki gerilimi tırmandıracak yeni bir diplomatik hamle yaparak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt’i Birleşmiş Milletler’e (BM) şikayet etti. İran'ın BM Daimi Temsilcisi Said İravani tarafından gönderilen mektuplarda, bu ülkelerin toprak ve hava sahalarını ABD ve İsrail’in askeri operasyonlarına açtığı öne sürüldü.

Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre İravani; BM Genel Sekreterliği ve Güvenlik Konseyi Başkanlığına sunduğu ayrı ayrı mektuplarda, İran Silahlı Kuvvetleri'nin teknik izlemelerine dikkat çekti. Mektupta, söz konusu dört ülkenin "yasa dışı askeri operasyonlara" yataklık ettiği iddia edilerek, somut delillerin yer aldığı dokümanlar BM yönetimine sunuldu.

İran tarafı, komşu ülkelerin "iyi komşuluk" ilkelerine sadık kalması gerektiğini hatırlatırken, kendi egemenliğini ve siyasi bağımsızlığını korumak adına meşru müdafaa hakkı dahil tüm tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

BM'nin sessizliği tepki çekiyor

Yaşanan bu somut gelişmeler ve sunulan belgelere rağmen Birleşmiş Milletler'in bölgedeki ihlaller karşısında sergilediği pasif tutum eleştirilerin odağında yer alıyor. Tahran yönetimi, uluslararası hukukun açıkça çiğnendiği bu durumlarda BM'nin caydırıcı bir rol üstlenmemesini ve saldırılara zemin hazırlayan ülkelere karşı sessiz kalmasını tepkiyle karşılıyor.

Bölgedeki askeri hareketliliğin durdurulması konusunda somut bir adım atmayan BM'nin, İran'ın sunduğu bu son kanıtlar karşısında nasıl bir tavır takınacağı ise merak konusu.

İran'dan Körfez ülkelerindeki otellere: "ABD askerlerine yer vermeyin"
İran'dan Körfez ülkelerindeki otellere: "ABD askerlerine yer vermeyin"

Dünya

İran'dan Körfez ülkelerindeki otellere: "ABD askerlerine yer vermeyin"

Trump'ın İran çıkmazı: Çelişkili açıklamaları kafa karıştırıyor
Trump'ın İran çıkmazı: Çelişkili açıklamaları kafa karıştırıyor

Gündem

Trump'ın İran çıkmazı: Çelişkili açıklamaları kafa karıştırıyor

ABD ve İsrail’in sivil katliamı: İran’da 6 kişi hayatını kaybetti
ABD ve İsrail’in sivil katliamı: İran’da 6 kişi hayatını kaybetti

Gündem

ABD ve İsrail’in sivil katliamı: İran’da 6 kişi hayatını kaybetti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23