İran’dan Batılı güçlere uyarı

Münübe Yılmaz

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Mousavi, Batılı güçleri Hürmüz Boğazı’nı terk etmesi konusunda uyararak, boğaz güvenliğinden İran’ın da içlerinde bulunduğu bölge güçlerinin sorumlu olduğunu ifade etti. IRNA’ya konuşan Mousavi, Cebelitarık’ta Avrupa Birliği yaptırım kararlarına aykırı şekilde Suriye’ye İran petrolü götürdüğü gerekçesiyle alıkonulan tanker konusunda “Bu ciddi sonuçlar doğuracak çok tehlikeli bir oyun ve tankerlerin yolunun kesilmesi için sunulan bahane geçerli değil”. açıklamasında bulundu. Batılı ülkelerin bu tip yasadışı eylemlerinin körfezdeki ve bölgedeki tansiyonu daha da arttıracağını belirten Mousavi, “Yabancı güçler bölgeyi terk etmeli çünkü İran ve bölgedeki diğer ülkeler bölgesel güvenliği koruyabilecek kapasitede” dedi. İngiltere’nin İran’a ait tankerleri alıkoyması ile ilgili de İran Cumhurbaşkanı Ruhani, en son yaptığı kabine toplantısında İngiltere’nin hata ettiğini söylemiş ve İngiltere’yi kast ederek “Bu güvensizliği başlatan olarak karşılığını anlayacaksınız” demişti.