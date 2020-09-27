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Dünya İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a Dağlık Karabağ teklifi
Dünya

İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a Dağlık Karabağ teklifi

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarla ilgili olarak İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif tarfından yapılan açıklamada, meselenin çözümü için arabuluculuk teklifi geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 22:06:00 -
İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a Dağlık Karabağ teklifi

Sosyla medya platformu Twitter hesabından, Azerbaycan ve Ermenistan arasında bugün başlayan çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Zarif, iki ülke arasındaki çatışmanın son bulması için çağrı yaptı.

İran'ın, Dağlık Karabağ'daki durumu yakından izlediğini belirten Zarif, düşmnalıklara bir an önce son verilmesi gerektiğini belirterek, bunun kimseye fayda sağlamayacağını ve bir an önce barışın gelmesi gerektiğini belirterek İran'ın arabuluculuk için hazır olduğunu söyledi.

Bugün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar çıkmıştı.

Ermenilere karşılık veren Azerbaycan güçleri bazı bölgeleri işgalden kurtarmayı başarmıştı.

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Yorumlar

Abdrhman

Durmak yok. İran bu gün dağlık Karabağı Azerbaycana verecegiz der. Ortalık sakinlesince caydım der. Maksat hile yapan sözle ortalığı yatıştırmak. Ama yemezler iran.
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espanyol

sana ihtiyacımız yok zavallı
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