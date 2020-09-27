İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a Dağlık Karabağ teklifi

Sosyla medya platformu Twitter hesabından, Azerbaycan ve Ermenistan arasında bugün başlayan çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Zarif, iki ülke arasındaki çatışmanın son bulması için çağrı yaptı.

İran'ın, Dağlık Karabağ'daki durumu yakından izlediğini belirten Zarif, düşmnalıklara bir an önce son verilmesi gerektiğini belirterek, bunun kimseye fayda sağlamayacağını ve bir an önce barışın gelmesi gerektiğini belirterek İran'ın arabuluculuk için hazır olduğunu söyledi.

Bugün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar çıkmıştı.

Ermenilere karşılık veren Azerbaycan güçleri bazı bölgeleri işgalden kurtarmayı başarmıştı.