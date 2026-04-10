İran'dan ateşkes açıklaması! "Atış yapılmadı"
Dünya

İran’dan ateşkes açıklaması! "Atış yapılmadı"

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran’dan ateşkes açıklaması! "Atış yapılmadı"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ile ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İran tarafından hiçbir ülkeye füze ya da insansız hava aracı saldırısı düzenlenmediğini açıkladı. Tahran yönetimi, bölgedeki bazı saldırı iddialarının ise kendileriyle ilgisi bulunmadığını savundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ateşkesin ardından bölgedeki saldırı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ABD ile ilan edilen ateşkesin başlamasından bu yana İran güçleri tarafından hiçbir ülkeye yönelik herhangi bir atış gerçekleştirilmediği vurgulandı.

Bu çıkış, son günlerde Basra Körfezi çevresindeki bazı ülkelere yönelik füze ve İHA saldırısı iddialarının gündeme gelmesinin ardından geldi.

İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Basra Körfezi'nin güney kıyısındaki bazı ülkelerin tesislerine yönelik insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarına dair haberlere işaret edilen açıklamada, "İran Silahlı Kuvvetleri, ateşkesin başlamasından şu ana kadar hiçbir ülkeye kesinlikle herhangi bir atış gerçekleştirmemiştir. Eğer bu haberler doğruysa, şüphesiz bu eylemler Siyonist düşman ya da Amerika'nın işidir." ifadeleri kullanıldı.

İran Silahlı Kuvvetleri tarafından bir hedef vurulması durumunda bunun resmi bir açıklamayla duyurulacağı belirtilen açıklamada, resmi açıklamalarında yer almayan hiçbir eylemin İran İslam Cumhuriyeti ile ilgisi olmadığı kaydedildi.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından, İran'ın misillemeleriyle bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

