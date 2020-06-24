İran'dan ateş açıldı! Hakkari'den acı haber
Milli Savunma Bakanlığı, İran tarafından açılan ateş sonucu Hakkâri/Yüksekova'da iki asker yaralandığını bir askerin de şehit olduğunu duyurdu.
Hakkari'de keşif sırasında İran tarafından açılan ateşte yaralanan Er Recep Durak şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "23 Haziran 2020 tarihinde Hakkâri/Yüksekova sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, İran istikametinden açılan taciz ateşi sonucu iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, bir kahraman silah arkadaşımız sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.