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İran'dan açıklama: ABD ve İsrail'in tehdidine karşı....

İran, gelecekte tehdit oluşturma ihtimallerini düşünerek ABD ve İsrail'e karşı füze savunması geliştireceğini açıkladı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 16:38
İran'dan açıklama: ABD ve İsrail'in tehdidine karşı....

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, ülkesinin İsrail ve ABD tehdidine karşı füze savunmasını geliştireceğini söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Emir Hatemi,“Savunma Bakanlığı’nın önceliği füze kabiliyeti ve ardından hava savunması. Bununla birlikte kara ve deniz gücünü de önemsiyoruz” dedi.

“Bölgedeki vekalet savaşı, saha kabiliyetine dikkat etmemiz ve savunma yeteneklerimizde dengeyi korumaya çalışmamız gerektiğini gösterdi” diyen Hatemi, ifadelerine şunları ekledi:

“Önümüzdeki günlerde yapılacak Savunma Sanayi Günü töreninde çeşitli test aşamalarını başarılı bir şekilde tamamlayan askeri bir uçağın uçuşuna tanıklık edeceğiz. Fatih Mobin adlı füze ülkemizin silahlı güçlerinin yeni ve önemli kazanımlarından biri. Bu füze radara yakalanmama, hedefe odaklanma ve her türlü hava şartlarına uygun olma özelliğine sahip.”

 "FÜZELERİMİZİ, DÜŞMANA KARŞI"

Savunma programının Irak ile olan 8 yıllık savaşta İran’a yönelik füze saldırıları tecrübesi, İsrail ve ABD’den sürekli gelen tehditlerden kaynaklandığını belirten Hatemi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kaynaklarımız sınırlı ve mümkün olan en düşük maliyetle güvenliğimizi sağlamaya kararlıyız. Füzelerimizi, düşmana karşı caydırıcılık oluşturması için gelen tehditlerle orantılı olarak güçlendiriyoruz.”

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 16:38
  1. İran
  2. Emir Hatemi
  3. İsrail
  4. ABD

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