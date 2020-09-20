İran'dan ABD'ye yaptırım cevabı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşma kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından kaldırılan yaptırımları yeniden yürürlüğe koyması hakkında açıklamada bulundu.

ABD'nin tarihin yanlış tarafında yer alarak görevlerini unuttuğunu söyleyen Hatibzade, Washington yönetiminin iddialarında yalnız olduğunu dile getirdi. ABD'nin uluslararası kamuoyunda giderek yalnızlaştığını kaydeden Hatibzade "Bu da ABD'nin gücünün ne kadar boş olduğunu gösteriyor" dedi.

ABD'ye uluslararası camiaya katılması ve görevine dönmesi çağrısında bulunan Hatibzade, "ABD, asilikten vazgeçerse dünya kamuoyu da onu kabul edecektir" diye konuştu.

Hatibzade, dünyanın ABD'nin adımlarıyla güvensizlik, savaş ve istikrarsızlıktan başka bir şey görmediğini sözlerine ekledi.