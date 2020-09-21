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Aktüel İran'dan ABD'ye tutuklu değişimi teklifi
Aktüel

İran'dan ABD'ye tutuklu değişimi teklifi

Yeniakit Publisher
2020-09-21 19:31:21 -
İran'dan ABD'ye tutuklu değişimi teklifi

NEW YORK (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin ABD ile tutuklu değişimine hazır olduğunu söyledi.

Zarif, New York merkezli Dış İlişkiler Konseyi'nde video konferans yoluyla düzenlenen etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilip yaptırımları yeniden getirmesinin İran'a milyarlarca dolar zarara neden olduğunu belirten Zarif, ABD'den bu zararı İran'a ödemesini istedi ve Trump yönetimi ile nükleer anlaşmayı yeniden müzakere etmeyeceklerini söyledi.

- Süleymani sayfası kapanmadı

İran'ın ABD ile tutuklu değişimine hazır olduğunu ve tüm tutukluları değişebileceğini de söyleyen Zarif, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesini ilişkin ise ''Bir tehditte bulunmuyorum ama bu sayfa kapanmadı.'' dedi.





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