İran'dan ABD'ye tepki: Açık bir saldırı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD'nin Suriye'deki İran destekli gruplara yönelik hava saldırısını "uluslararası yasaların ihlali" olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamasında Hatibzade, ABD'nin Suriye'de İran destekli gruplara düzenlediği hava saldırısını kınadı.

ABD saldırısını "insan hakları ihlali ve uluslararası hukukun çiğnenmesi" şeklinde nitelendiren Hatibzade, "Bu saldırı, Siyonist rejimin Suriye topraklarına sürekli yaptığı saldırıların bir devamıdır. ABD güçleri son yıllarda kanunlara aykırı olarak Suriye topraklarına girmiştir. ABD, bu ülkenin bazı bölgelerini işgal etmiş ve doğal kaynaklarını çalmıştır." dedi.

Hatibzade, ABD güçlerinin Suriye topraklarında terörist unsurları eğittiğini ve kullandığını ileri sürerek "ABD'nin yeni yönetiminin bu adımı, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı açık bir saldırıdır. Uluslararası yasaları ihlal eden bu saldırı, bölgedeki çatışmaların ve istikrarsızlığın artmasına neden olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD, Irak'taki saldırılarla ilişkili olduğu gerekçesiyle Suriye'de İran destekli gruplara ait bir yere dün hava saldırısı düzenlemişti.