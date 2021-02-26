  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran'dan ABD'ye tepki: Açık bir saldırı
Dünya

İran'dan ABD'ye tepki: Açık bir saldırı

İran, ABD'nin Suriye'deki İran destekli gruplara yönelik hava saldırısını "uluslararası yasaların ihlali" olarak nitelendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 23:14:00 -
İran'dan ABD'ye tepki: Açık bir saldırı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD'nin Suriye'deki İran destekli gruplara yönelik hava saldırısını "uluslararası yasaların ihlali" olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamasında Hatibzade, ABD'nin Suriye'de İran destekli gruplara düzenlediği hava saldırısını kınadı.

ABD saldırısını "insan hakları ihlali ve uluslararası hukukun çiğnenmesi" şeklinde nitelendiren Hatibzade, "Bu saldırı, Siyonist rejimin Suriye topraklarına sürekli yaptığı saldırıların bir devamıdır. ABD güçleri son yıllarda kanunlara aykırı olarak Suriye topraklarına girmiştir. ABD, bu ülkenin bazı bölgelerini işgal etmiş ve doğal kaynaklarını çalmıştır." dedi.

Hatibzade, ABD güçlerinin Suriye topraklarında terörist unsurları eğittiğini ve kullandığını ileri sürerek "ABD'nin yeni yönetiminin bu adımı, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı açık bir saldırıdır. Uluslararası yasaları ihlal eden bu saldırı, bölgedeki çatışmaların ve istikrarsızlığın artmasına neden olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD, Irak'taki saldırılarla ilişkili olduğu gerekçesiyle Suriye'de İran destekli gruplara ait bir yere dün hava saldırısı düzenlemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye Bosna için harekete geçti! Çavuşoğlu: Liderler düzeyine çıkarma kararı aldık
Gündem

Türkiye Bosna için harekete geçti! Çavuşoğlu: Liderler düzeyine çıkarma kararı aldık

Bosna Hersek'in Hırvatistan tarafından yapılan Pelijesac Köprüsü'yle adeta abluka altına alınmaya çalışılmasının ardından Türkiye'den dikkat..
Türkiye'den hava savunma sistemi müjdesi
Teknoloji

Türkiye'den hava savunma sistemi müjdesi

Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi hakkında müjdeli haberi veren Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "SUNGUR, azami menzil ve irtifada hare..
Kızını taciz eden şahsı öldüren baba Kadir Işık'a tahliye kararı
Yaşam

Kızını taciz eden şahsı öldüren baba Kadir Işık'a tahliye kararı

Kahramanmaraş'ta 2018'de meydana gelen olayda kızını taciz eden şahsın ölümüne neden olan baba Kadir Işık'a verilen ceza, Gaziantep Bölge Ad..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay