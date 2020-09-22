İran'dan ABD'ye mesaj: O defteri kapatmadık
ABD hava saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani hakkında açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, o defterin henüz kapanmadığını söyledi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile ilgili açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kimseyi tehdit etmenin kendi işi olmadığını belirterek Süleymani defterinin kapanmadığını söyledi. Süleymani'nin bir kahraman olduğunu söyleyen Zarif, DEAŞ terör örgütüne karşı önemli bir oynadığını söyledi.
Ne olmuştu?
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) hava saldırısında 3 Ocakta Irak'ın başkenti Bağdat'ta katledilmişti.
Saldırı sonrası İran'dan defalarca intikam mesajları verilip, Irak'ta bulunan ABD üslerine füze saldırısı gerçekleştirilmişti.