İran'dan ABD'ye "Kasım Süleymani" tehdidi

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık, ABD'nin Güney Afrika Büyükelçisi Lana Marks'a suikast planı yaptıklarına ilişkin iddialara cevap verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın intikam alacağından şüphe etmemesi gerektiğini belirten Selami bu konuda kararlı ve ciddi olduklarını vurguladı. Selami, "Süleymani'nin şehit edilmesinde doğrudan veya dolaylı rolü olan her şahsı vuracağız" dedi.

Büyükelçi Lana Marks'a yönelik suikast planı yaptıklarına ilişkin iddiaları da yalanlayan Selami, "Siz şehit kardeşimizin kanı için Güney Afrika'daki kadın bir büyükelçiyi mi vuracağımızı sanıyorsunuz? Biz mertçe ve adilce intikam alırız" diye konuştu.

Trump'ın İran'dan gelecek herhangi bir saldırıya bin misliyle cevap verecekleri yönündeki tehdidine değinen Selami "Siz şiddetli iç sorunlarla boğuşurken bin misliyle saldırı tehdidinde bulunuyorsunuz ancak Aynu'l Esed'i vurduğumuz zaman bizim öngörümüz sizin kesinlikle cevap vereceğiniz yönündeydi. Aynı zamanda cevap verirseniz hedefleri yok edecek ateş etmeye hazır yüzlerce füzemiz vardı. Bugün de böyledir. Bu tehditler ciddi ve biz laf savaşı yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kasım Süleymani suikasti

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı general Kasım Süleymani 3 Ocak 2020 tarihinde ABD tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucu öldürülmüştü.

Suikast sonrası İran 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki üslerini balistik füzelerle vurmuştu. Saldırıda ABD askerlerinden ölen olmamış ancak daha sonra onlarca askerin saldırı sonrasında travmatik beyin hasarına uğradığı açıklanmıştı.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda ABD medyası İran'ın, Süleymani suikastına karşılık ABD'nin Güney Afrika Büyükelçisi Lana Marks'a yönelik suikast planları yaptığını iddia etmişti. Söz konusu iddialara İran'dan açık bir şekilde yalanlama gelmişti.

İddialara ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın ABD'ye karşı yapacağı herhangi bir saldırıya bin kat daha büyük bir saldırı ile karşılık verilecektir" demişti.