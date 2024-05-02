İran'dan ABD ve İngiltere'ye yaptırım kararı

İran, İngiltere ve ABD’den çeşitli isim ve kuruluşlara yaptırım kararı aldı. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaptırım listesine alınan ABD ve İngiliz şirketleri ve kişilerin İsrail'in “terör eylemlerine” destek verdiği belirtilerek, “Bölgedeki terör ve insan hakları ihlalleri ile mücadele kapsamında ABD'li 7 kişi ve 5 silah şirketi yaptırım listesine alındı” denildi. Yaptırım uygulanan şirketler arasında Lockheed Martin, General Dynamics, SkyDaewoo, Chevron ve ABD merkezli Kharon İstihbarat Şirketi yer aldı.

İsrail'e destek olan İngiliz şirketleri ve kişilere uygulanacak yaptırımlarda ise, aralarında İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ve İngiliz Ordusu Stratejik Komutanı James Hackenhall'ın da bulunduğu 8 isim ve Akdeniz'de bulunan Kraliyet Hava Üssü, Kızıldeniz'de konuşlu İngiltere'nin Diamond savaş gemisi ile Rafael Savunma Şirketi, Elbit Systems ve Parker Meggitt şirketi yer aldı.

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