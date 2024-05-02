  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran'dan ABD ve İngiltere'ye yaptırım kararı
Dünya

İran'dan ABD ve İngiltere'ye yaptırım kararı

Yeniakit Publisher
2024-05-02 13:47:00 - 2024-05-02 13:52:59
İran'dan ABD ve İngiltere'ye yaptırım kararı

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına verdikleri destek nedeniyle ABD'den 7 kişi ve 5 kuruluş ile İngiltere’den 8 kişi ve 5 kuruluşa yaptırım uygulanacağını açıkladı.

İran, İngiltere ve ABD’den çeşitli isim ve kuruluşlara yaptırım kararı aldı. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaptırım listesine alınan ABD ve İngiliz şirketleri ve kişilerin İsrail'in “terör eylemlerine” destek verdiği belirtilerek, “Bölgedeki terör ve insan hakları ihlalleri ile mücadele kapsamında ABD'li 7 kişi ve 5 silah şirketi yaptırım listesine alındı” denildi. Yaptırım uygulanan şirketler arasında Lockheed Martin, General Dynamics, SkyDaewoo, Chevron ve ABD merkezli Kharon İstihbarat Şirketi yer aldı.

İsrail'e destek olan İngiliz şirketleri ve kişilere uygulanacak yaptırımlarda ise, aralarında İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ve İngiliz Ordusu Stratejik Komutanı James Hackenhall'ın da bulunduğu 8 isim ve Akdeniz'de bulunan Kraliyet Hava Üssü, Kızıldeniz'de konuşlu İngiltere'nin Diamond savaş gemisi ile Rafael Savunma Şirketi, Elbit Systems ve Parker Meggitt şirketi yer aldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin çok kızdı: Herkes haddini bilecek
Antalya Valisi Hulusi Şahin çok kızdı: Herkes haddini bilecek

Gündem

Antalya Valisi Hulusi Şahin çok kızdı: Herkes haddini bilecek


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Satış rekorları kıran Çinli markanın ARRIZO 8 PHEV modeli Uzun Mesafe Dayanıklılık Testiyle kendini kanıtladı! İnanamayacaksınız ama tam 1463 kilometre menzil sunuyor!
Satış rekorları kıran Çinli markanın ARRIZO 8 PHEV modeli Uzun Mesafe Dayanıklılık Testiyle kendini kanıtladı! İnanamayacaksınız ama tam 1463 kilometre menzil sunuyor!

Otomotiv

Satış rekorları kıran Çinli markanın ARRIZO 8 PHEV modeli Uzun Mesafe Dayanıklılık Testiyle kendini kanıtladı! İnanamayacaksınız ama tam 1463 kilometre menzil sunuyor!

Bayraktar’dan müthiş petrol müjdesi! Haziran’ı bekleyin… 3 ile hayırlı olsun
Bayraktar’dan müthiş petrol müjdesi! Haziran’ı bekleyin… 3 ile hayırlı olsun

Ekonomi

Bayraktar’dan müthiş petrol müjdesi! Haziran’ı bekleyin… 3 ile hayırlı olsun

İran'dan ABD ve İngiltere'ye yaptırım kararı
İran'dan ABD ve İngiltere'ye yaptırım kararı

Dünya

İran'dan ABD ve İngiltere'ye yaptırım kararı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23