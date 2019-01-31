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İran'dan ABD açıklaması: Geç kalınmış bir adım

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD yaptırımlarından İran'ı korumayı planlayan AB'nin desteklediği ticari mekanizmanın kurulmasıyla ilgili açıklama yaptı. Zarif, söz konusu hamleyi, "geç kalınmış bir ilk adım" olarak yorumladı.

31 Ocak 2019 Perşembe 23:15
İran'dan ABD açıklaması: Geç kalınmış bir adım

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran'a yönelik ABD yaptırımlarını bertaraf etmeyi planlayan Avrupa Birliği'nin (AB) desteklediği özel amaçlı ticari mekanizmanın kurulmasını "geç kalınmış bir ilk adım" olarak niteledi.

Zarif, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin İran'la ticareti kolaylaştırmak için kurduğu INSTEX adı verilen ticari mekanizmaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

"Yapıcı angajmana hazırız"

İran Dışişleri Bakanı, mekanizmayı nükleer anlaşmayı korumak için "geç kalınmış bir ilk adım" olarak nitelendirmekle birlikte memnun olduklarını belirtti. Zarif, şunları kaydetti:

"İran, ABD'nin yasa dışı yaptırımları geri getirmesinden sonra E3'ün (Almanya, Fransa, İngiltere) nükleer anlaşmayı korumak için Mayıs 2018'de sunduğu taahhütlerinin geç kalınmış bir ilk adımı olan INSTEX'i memnuniyetle karşılıyor. Avrupa ile karşılıklı saygı çerçevesinde ve eşit şartlarda yapıcı angajmana hazırız."

ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran yönetimini nükleer anlaşmada tutmak isteyen AB, İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için eylülde yeni bir ödeme mekanizması geliştirildiğini açıklamıştı.

 

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 23:15
  1. İran
  2. ABD
  3. AB

YORUM YAZ

  • hsyn2802hsyn280258 dk önce
    Asarım keserum diyan İRAN nerdesun hani. Kuyruğunu kıstırmış köpek gibi viyaklay.

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