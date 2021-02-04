  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O ilimizden müjde geldi! Koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı

Kadıköy'de göstericiler 'katil polis' sloganı atarak polislere saldırdı

CHP'de sular durulmuyor! CHP'lilerden önemli ziyaret

Partisinin rezilliklerine sağır CHP'liden AK Parti'de 'taciz' iddiası: 'Kendilerindeki şerefsizliği ifade ediyor'

Yabancı gemileri vurabilme yetkisi verilmişti! Ülke duyurdu: Endişeliyiz

Dikkat çeken ABD ve Rusya detayı: Türkiye'yi yanıt vermeye zorluyorlar

Kullanıma sunuluyor! Türk İHA'larında yeni detay

Ankara'da 'Mesele Boğaziçi değil sen hala anlamadın mı' pankartı

Abdullah Ağar’dan dikkat çeken ifadeler! ‘’Bu, Ermenilerin tüm oyunlara son verecek"

Hayati Küçük’ten YÖK Başkanı Saraç ve Soylu’ya çağrı: Bu konularda acilen gereğini yapın!
Dünya İran'dan ABD açıklaması
Dünya

İran'dan ABD açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran'ın 2015'te imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (OKEP) olarak bilinen nükleer anlaşmanın şartlarından uzaklaştığını belirtirken, İran'ın bu şartları yerine getirmesi durumunda, Tahran'a yönelik yaptırımların gevşetilip gevşetilmeyeceğinin, Washington yönetiminin müttefikleri ve kongre üyeleri ile yapacağı istişarelere bağlı olacağını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 00:53:00 -
İran'dan ABD açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran'ın 2015'te imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (OKEP) olarak bilinen nükleer anlaşmanın şartlarından uzaklaştığını belirtirken, İran'ın bu şartları yerine getirmesi durumunda, Tahran'a yönelik yaptırımların gevşetilip gevşetilmeyeceğinin, Washington yönetiminin müttefikleri ve kongre üyeleri ile yapacağı istişarelere bağlı olacağını belirtti.

Günlük basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendiren Price, Başkan Joe Biden yönetiminin İran nükleer anlaşmasına dönmeye hazır olduğunu ancak İran'ın önce anlaşmanın şartlarını tam yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Anlaşmadan çekilen tarafın ABD olduğu hatırlatılarak, Washington'ın İran'dan beklentisinin anormal olduğuna ilişkin bir soruya yanıt veren Price, "İran OKEP koşullarından önemli ölçüde uzaklaşmış durumda." dedi.

İran nükleer anlaşmasına dönüş konusunda Kongre ve ABD müttefikleri ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Price, İran'ın anlaşma şartlarına uyması durumunda Tahran'a yönelik yaptırımların gevşetilmesinin söz konusu olup olmayacağına yönelik bir soruya, "Bu konuda, ortak ve müttefiklerimizle, daha sonra ise kongre ile yakından istişare edip, ölçülendirip koordine etmek istediğimiz bir şeydir." yanıtını verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğaziçi olaylarıyla ilgili sıcak gelişme
Gündem

Boğaziçi olaylarıyla ilgili sıcak gelişme

Boğaziçi Üniversitesi provokasyonlarıyla ilgili gözaltına alınan 51 şüpheliden 30'u tutuklama, 12'si ev hapsi, 9'u ise adli kontrol talebiyl..
Boğaziçi onu da cezbetti! Gezici Alabora yine sahneye çıktı
Gündem

Boğaziçi onu da cezbetti! Gezici Alabora yine sahneye çıktı

Gezi Parkı olaylarının alevlendirilmesinde rol alan ve olaylar sonrası firar eden Mehmet Ali Alabora, Boğaziçi provokatörlerine de destek ve..
Azerbaycan Milletvekili Paşayeva'dan Türkiye açıklaması: Farkındayız
Dünya

Azerbaycan Milletvekili Paşayeva'dan Türkiye açıklaması: Farkındayız

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, vatan mücadelesinde Türkiye'nin desteğinin ne kadar önemli olduğunun farkında olduklarını belirtti...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay