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Dünya İran'daki sel felaketinde ölü sayısı arttı
Dünya

İran'daki sel felaketinde ölü sayısı arttı

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Parsian ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle 5 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Toplam can kaybı 7'ye çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 00:52:00 -
İran'daki sel felaketinde ölü sayısı arttı

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, ülkenin güneyindeki Huzistan, İsfahan, Buşehr, Fars, Yezd ve Hürmüzgan eyaletlerinde şiddetli yağmur sele neden oldu.

Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü ve şu ana kadar Hürmüzgan eyaletine bağlı Parsian ilçesinde 5, Buşehr eyaletine bağlı Deştistan ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın güneyindeki eyaletlerde birkaç gündür devam eden şiddetli yağmurlar yaşam koşullarını olumsuz etkilerken birçok şehirde sel felaketlerinin yaşanmasına neden oldu. Huzistan eyaletinin merkezi Ahvaz ve Buşehr kentlerinin birçok bölgesini sel suları bastı.

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