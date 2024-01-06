İran'daki patlamada ölenlerin sayısı yükseliyor

İran devlet medyası Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinde DEAŞ tarafından sorumluluğu üstlenilen bir bombalı saldırıda iki kişinin daha hayatını kaybetmesinin ardından ölü sayısının 91’e yükseldiğini duyurdu.

Çarşamba günü Kirman'da meydana gelen iki patlama, Ocak 2020'de Irak'ta ABD insansız hava aracı saldırısında öldürülen üst düzey Devrim Muhafızları Generali Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarındaki bir anma törenindeki kalabalığı hedef aldı.

Resmi haber ajansı IRNA'nın yerel bir sağlık yetkilisinden aktardığına göre, “Saldırıda ölenlerin sayısı, yoğun bakımda yatan biri çocuk iki kişinin yaralarına yenik düşmesiyle 91'e ulaştı.”

Kayıtlara göre bu saldırı 1978'de ülkenin güneybatısındaki Abadan'da bir sinemada mahsur kalan 370'den fazla kişinin kundaklama sonucu hayatını kaybetmesinden bu yana İran'da meydana gelen en ölümcül saldırı.

Kasım Süleymani anmasını hedef alan saldırının sorumluluğu Perşembe günü DEAŞ tarafından üstlenildi. Örgütün açıklamasında iki kişinin kalabalığın içine karıştıktan sonra üzerlerindeki patlayıcı kemerleri infilak ettirdiği belirtildi.

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İran İstihbarat Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada canlı bombalardan birinin Tacikistan uyruklu olduğunu, ikinci saldırganın kimliğinin ise henüz tespit edilemediğini söyledi.

Bakanlık, saldırıyla ilgili olarak İran'ın altı eyaletinde en az 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Saldırılarda ölenlerin cenaze törenleri Cumartesi günü Kirman'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Devrim Muhafızları Komutanı General Hüseyin Selami'nin katılımıyla gerçekleşti.

Süleymani, ölümünden önce Devrim Muhafızları'nın dış operasyonlar kolu Kudüs Gücü'nün başındaydı.

Süleymani Irak ve Suriye’de yürütülen savaşlarda oynadığı etkin rol ve Rusya’nın Suriye’deki savaşa müdahil olmasındaki payı ile tanınıyor.