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Dünya İran'daki muhafazakar milletvekili, ekonomik kriz nedeniyle açlık grevine başladı
Dünya

İran'daki muhafazakar milletvekili, ekonomik kriz nedeniyle açlık grevine başladı

Siyasetin muhafazakarlar ve reformistler olarak ikiye bölünmesinin ülkede toplumsal ayrılıklara neden olduğunu dile getiren milletvekili Mustafa Rıza Hüseyni, Meclis'teki ofisinde açlık grevine başladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 14:18:00 -
İran'daki muhafazakar milletvekili, ekonomik kriz nedeniyle açlık grevine başladı

İran Parlamentosu'nda muhafazakar milletvekili Mustafa Rıza Hüseyni, "ekonomik krizi ve yöneticilerin sorumsuzluğunu" protesto etmek için Parlamento'daki ofisinde açlık grevine başladı.

İran İşçi Haber Ajansı'na (ILNA) göre, Kirman Milletvekili Huseyni Parlamento'da yaptığı konuşmada, "Geceleri ekmek bulamayan muhtaçlara ve bazı işlerini doğru yapmayan yöneticilere dikkat çekmek için Parlamento'daki ofisimde açlık grevi başlatıyorum. " dedi.

Siyasetin muhafazakâr ve reformistlere bölünmesinin ülkede toplumsal farklılıklara neden olduğunu ifade eden Hüseyni, şöyle devam etti:

"Halk, faiz girdiğinde ve din emirleri göz ardı edildiğinde ekonomik durumlarının kötüleştiğini söylüyor. Bankalar halkın parasını toplayıp aynı parayla insanlara borç verdiler. Büyük karlar topladılar ve gecikme cezaları aldılar. Sonuç olarak ikisinde de ekonomi ve İslam zarar gördü. "

Ülkedeki ekonomik zorluklar nedeniyle halkın zaman zaman gösteriler düzenlediğini vurgulayan Hüseyni, "Şehit ve gazi ailelerinin ekonomik sorunları nedeniyle protestolar düzenlemek zorunda kalmasın." ifadelerini kullandı.

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