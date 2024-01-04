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Dünya İran'daki kanlı saldırının ardından Devrim Muhafızları'ndan dünyaya mesaj!
Dünya

İran'daki kanlı saldırının ardından Devrim Muhafızları'ndan dünyaya mesaj!

Yeniakit Publisher
2024-01-04 19:19:00 -
İran'daki kanlı saldırının ardından Devrim Muhafızları'ndan dünyaya mesaj!

Kirman'daki kanlı terör saldırısının ardından bildiri yayımlayan İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Bu terör saldırısı ülkede güvensizlik ortamı oluşturmaya yönelik yapılan kör bir eylemdir" ifadelerine dikkat çekti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından, İran’ın Kirman kentinde dün gerçekleştirilen terör saldırısını kınayan bildiri yayımlandı. Bildiride, “Kirman'daki bu terör saldırısı ülkede güvensizlik ortamı oluşturmaya yönelik yapılan kör bir eylemdir” ifadeleri kullanıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından İran’da düzenlenen terör saldırısının ardından bildiri yayımlandı.

Saldırının kınandığı bildiride, “Kirman şehrinde İslami Direnişin şehidi olan Kasım Süleymani’nin 4’üncü ölüm yıldönümünde gerçekleşen terör saldırısı, ülkenin dört bir yanından gelerek onun mezarı başında toplanan çok sayıda İranlı sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden oldu” ifadeleri kullanıldı.

"Saldırı İran neslinden intikam almayı amaçladı"

Bildiride, saldırının ülkede güvensizlik oluşturmak amacıyla yapıldığı kaydedilirken, “Bu terör saldırısı, İran milletinden özellikle de Süleymani’ye gönülden bağlı cesur genç İran neslinden intikam almayı amaçlamıştır. Kirman'daki bu terör saldırısı ülkede güvensizlik ortamı oluşturmaya yönelik yapılan kör bir eylemdir” denildi.

"Hesapları bozacağız"

Bildiride, “Korkak düşman şunu bilmelidir ki, Kasım Süleymani’nin gönüllerde yaktığı ateş, İslam düşmanlarına karşı direnmek ve mücadele etmek için güçlü bir direniş ve birlik olma ruhu ortaya koymuştur. Bu ateş hiçbir zaman sönmeyecek ve dünden daha güçlü bir şekilde düşmanın kötü niyetlerini ve hesaplarını bozacaktır” ifadeleri yer aldı.
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“Kirman’da yaşanan korkunç terör saldırısı, bir kez daha düşman için şehit Süleymani’nin canlı Süleymani’den daha tehlikeli olduğunu göstermiştir” ifadeleri kullanılan bildiride, “Düşman İran milletinden ve direniş efsanesinden aldığı yenilgileri hiçbir zaman telafi edemeyecek. Kasım Süleymani’nin mezarı başında dökülen bu temiz kanlar, şüphesiz Süleymani mektebine yeni bir enerji vererek suçluların kesin ve adil bir şekilde cezalandırılmaları yolunda Süleymani'nin takipçilerini daha da güçlendirecektir” denildi.

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