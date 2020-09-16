  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İran'da yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı
Aktüel

İran'da yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 15:25:54 -
İran'da yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı

İSTANBUL (AA) - İran'da Tahran-Kirmanşah seferini yapmak üzere havalanan Meraj Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı.

Tasnim Haber Ajansı'na göre, Kirmanşah'a gitmek üzere başkent Tahran'dan hareket eden yolcu uçağının kalkışından bir süre sonra hidrolik sistemlerinde teknik arıza meydana geldi.

Meraj Hava Yollarına ait "Airbus 320" tipi yolcu uçağı, söz konusu arıza nedeniyle Mehrabad Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Uçaktaki yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den Yunanistan'a büyük gözdağı! Oruç Reis'i karşılarında bulacaklar
Gündem

Türkiye'den Yunanistan'a büyük gözdağı! Oruç Reis'i karşılarında bulacaklar

Bakım için Antalya Limanı’na getirilen Oruç Reis’in yeni rotası netleşti. Sismik araştırma gemisi bakım ve onarımının tamamlanmasının ardınd..
Suud’da fuhuş gösterisi başlıyor
Dünya

Suud’da fuhuş gösterisi başlıyor

ABD'nin Orta Doğu'daki kukla devletlerinden olan Suudi Arabistan, Gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı azmettiren katil Veliaht Prens Muhammed bin Selm..
Resmi Gazete'de yayınlandı: Türkiye ile Libya arasında yeni anlaşma
Gündem

Resmi Gazete'de yayınlandı: Türkiye ile Libya arasında yeni anlaşma

Türkiye ve Libya arasında yeni bir mutabakat anlaşması sağlandı. Anlaşma onayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandı..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı