İran'da yakalanan İsrail ajanı mahkemeye çıktı! İdamı isteniyor

Nisan 2022'de İsrail'e casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi çalışanı 33 yaşındaki İsveç vatandaşı Johan Floderus'un ilk duruşması başkent Tahran'daki İslam Devrimi Mahkemesi 26'ncı şubesinde görüldü.

Tahran Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin okunduğu duruşmada, sanığın İran’ın güvenliğine karşı kapsamlı eylemler ile siyonist rejimle iş birliği yapmak ve bozgunculuk çıkarmak suçlarıyla suçlandığı belirtilirken, sanık Floderus'un "İran'ın nükleer programları hakkında bilgi topladığı, İsrail yararına projeler yürüttüğü ve İsveç istihbarat servisi ajanlarından oluşan bir ağ kurduğu" ifade edildi.

İdamı isteniyor!

İddianamede, sanığın "İslam Ceza Kanunu'nun 286. maddesi" ile "Siyonist Rejimin Düşmanca Eylemleriyle Mücadele Kanunu'nun 6. maddesi"nde belgelenen diğer delillere göre cezalandırılması talep edildi.

Floderus, suçlu bulunması halinde idam cezasına çarptırılabilir.

Nisan 2022'de 33 yaşındaki Floderus turistik gezi amacıyla gittiği Tahran'da tutuklanmış ve başkentteki Evin Hapishanesi’ne gönderilmişti.

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