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Dünya İran'da ulusal yas ilan edildi!
Dünya

İran'da ulusal yas ilan edildi!

Yeniakit Publisher
2024-01-04 09:58:00 -
İran'da ulusal yas ilan edildi!

İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen 2 patlamada en az 103 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine, ülkede bir günlük ulusal yas ilan edildi.

İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen 2 patlamada en az 103 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine, ülkede bir günlük ulusal yas ilan edildi.

ABD'nin 3 Ocak 2020'de Bağdat'taki saldırısında katledilen Kasım Süleymani'nin 4. yılı münasebetiyle düzenlenen anma programlarında peş peşe 2 patlama yaşandı.

Patlamada en az 103 kişinin hayatını kaybettiği, 188 kişi de yaralandı.

Yaşanılanların ardından, yarın ülke genelinde genel yas ilan edildi.
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