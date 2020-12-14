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Aktüel İran'da ülke aleyhine faaliyetleri gerekçe gösterilen araştırmacıya 9 yıl hapis
Aktüel

İran'da ülke aleyhine faaliyetleri gerekçe gösterilen araştırmacıya 9 yıl hapis

Yeniakit Publisher
2020-12-14 00:07:40 -
İran'da ülke aleyhine faaliyetleri gerekçe gösterilen araştırmacıya 9 yıl hapis

ANKARA (AA) - Tahran Devrim Mahkemesi, İngiltere-İran çifte vatandaşı yazar-araştırmacı Kamil Ahmedi'ye, ülke içindeki İran aleyhine faaliyetleri gerekçesiyle 9 yıl hapis cezası verdi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Devrim Mahkemesi İran'daki "yıkıcı faaliyetleri" suçlamasıyla Ahmedi'yi 9 yıl hapis ve 600 bin avro para cezasına çarptırdı.

İran'ın toplumsal kültürünü değiştirmeye çalışmakla itham edilen Ahmedi, kadınlar ve çocuklar hakkında Hollanda merkezli Hivos kuruluşu ile işbirliği içinde olmak, eski iki kadın milletvekili ile "evlilik yaşını artırma" tasarısının hazırlanması ve onaylanması adına çalışmak ve bu konuda İran'daki Avrupalı devletlerin büyükelçilikleri ile işbirliği içinde olmak, İran'da eşcinselliği teşvik etmek, muhalif ve yabancı medya ile işbirliği yapmak, İran aleyhine BM İnsan Hakları Raportörlerine gerçek olmayan raporlar göndermek, "İran'ı yıkmak isteyen" uluslararası kurumların projeleri vasıtasıyla gayrı meşru gelir elde etmek ve "BBC muhabiri gibi davranarak işgal altındaki topraklara" (Filistin) yolculuk etmekle suçlanıyor.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Ahmedi Ağustas 2019'da tutuklanmış, 3 ay sonra serbest bırakılmıştı.







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