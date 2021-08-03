İran'da son korona bilançosu açıklandı

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı. Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 39 bin 19 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 4 bin 838'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 979 bin 737’ye çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 378 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 91 bin 785 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 793'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 3 milyon 424 bin 650’ye ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 26 milyon 99 bin 787 oldu.

İran'da toplam 13 milyon 586 bin 206 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 10 milyon 741 bin 956 kişiye aşının ilk dozunun, 2 milyon 844 bin 250 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı. Böylece ülkede şu ana kadar 13 milyon 586 bin 206 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde 285 şehrin kırmızı, 110 şehrin turuncu, 53 şehrin de sarı kategoride olduğu ve kırmızı ile turuncu şehirlere araç giriş-çıkışlarının yasaklandığı belirtildi.